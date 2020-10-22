Zeynep Koçak, erkek takipçisinin müstehcen mesajını ifşa etti
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Zeynep Koçak, erkek takipçisinin müstehcen mesajını ifşa etti

22.10.2020 13:37 | Son Güncelleme: 22.10.2020 13:41
Zeynep Koçak, erkek takipçisinin müstehcen mesajını ifşa etti

Çok Güzel Hareketler Bunlar programıyla adını duyuran oyuncu Zeynep Koçak, sosyal medya hesabından kendisine müstehcen bir mesaj gönderen erkek takipçisini ifşa etti.

Çok Güzel Hareketler Bunlar'dan sonra ekranlardan uzak kalan ve geçtiğimiz günlerde değişimiyle gündeme gelen Zeynep Koçak, bu sefer de talihsiz bir olayla gündeme geldi.

"YOK OLUN İNŞALLAH"

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Koçak, bir erkek takipçisinin kendisini gönderdiği +18 mesaja tepkisiz kalamadı. Mesajı ifşa eden oyuncu, "Ben bunu paylaşırken utanıyorum sen yazarken utanmıyorsun. Siz bu toplumun kanserisiniz topunuz yok olun inşallah" diyerek isyan etti.

Zeynep Koçak, erkek takipçisinin müstehcen mesajını ifşa etti
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