Zeynep Bastık kimdir? Zeynep Bastık hayatı ve biyografisi! Zeynep Bastık kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Zeynep Bastık, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Zeynep Bastık hakkında merak edilenler. Zeynep Bastık hayatı ve biyografisi. Zeynep Bastık kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Zeynep Bastık merak konusu oldu. İşte Zeynep Bastık hakkında merak edilen Zeynep Bastık kimdir, Zeynep Bastık hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

ZEYNEP BASTIK KİMDİR?

Doğum tarihi: 8 Temmuz 1993

Kaç yaşında: 27 yaşında

Nereli: Çanakkale

Boy: 1,63 m

Zeynep Bastık 8 Temmuz 1993'te Çanakkale'de doğdu. Üç yaşındayken ailesi İzmir'e taşınınca ortaokul ve liseyi burada tamamladı. Anneanne tarafından Arnavut kökenlidir.2010'da İzmir'de cover grubu "Jackpot" ile profesyonel müziğe başladı. 2012'ye kadar bu grupla birlikte İzmir, Eskişehir ve Bursa gibi şehirlerde sahne aldı. Bir süre Anadolu Ateşi'nde dansçı olarak da yer aldı. Murat Dalkılıç'ın "Lüzumsuz Savaş" adlı şarkısına vokalistlik yaptı ve Dalkılıç'ın vokalistliğine üç yıl devam etti. Dalkılıç'ın desteğiyle ilk teklisi "Fırça"yı 2014 yılında yayımladı. Ardından Dalkılıç'ın vokalistliğini bırakıp solo kariyerine devam etti. Rapçi Ezhel'in "Felaket" adlı şarkısına yaptığı cover ile çıkış yakaladı. Bu cover dışında Fikri Karayel, Harun Kolçak, Ümit Sayın gibi isimlerin şarkılarını seslendirdi ve YouTube üzerinden yayımladı. Bu cover'lar tanınmasında etkili oldu. Anıl Piyancı ile birlikte 2019'un Haziran ayında "Bırakman Doğru mu?" isimli bir tekli yayımlandı. Ayrıca Adı Mutluluk, Yasak Elma, Sil Baştan ve Umuda Kelepçe Vurulmaz isimli gençlik dizilerinde rol aldı.

Müzikal tarzı

Bastık, ağırlıkla akustik ve elektronik müzik icra etmektedir. Tolga Akyıldız'a göre Aylin Aslım, İzel, Ferda Anıl Yarkın, Kenan Doğulu, Levent Yüksel, Jabbar, Tarkan, Mustafa Sandal, Şebnem Ferah, Harun Kolçak, Ajda Pekkan, Nilüfer, Kerim Tekin, Şahsenem, Pinhâni ve Sezen Aksu gibi isimlerin eserlerini seslendirmesi ve muhtelif isimlerle düet yapıp yayımlaması, dijital dünyanın müzisyenliğine katkısına örnektir. Bastık bu avantajla ön plana çıkabilmiştir. Hemen aynı aralıkta çıkış yakalayan Can Ozan da Bastık'la yaptığı düet sonrasında dinlenme oranının kayda değer bir artışa geçtiğini ifade etmiştir.