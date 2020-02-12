Zeynep Bastık kimdir? Şarkıcı Zeynep Bastık kaç yaşında, nereli?

12.02.2020 09:09 | Son Güncelleme: 12.02.2020 09:09

Yasak Elma dizisine tekrar dönen Zeynep Bastık oyunculuğu ile beğeni toplarken söylediği şaklarla da ilgi odağı oluyor. Sesiyle ve oyunculuğuyla beğeni toplayan Zeynep Bastık hakkında araştırmalar yapılırken Şarkıcı Zeynep Bastık kaç yaşında, nereli ve Zeynep Bastık kimdir konuları merak edildi.

ZEYNEP BASTIK KİMDİR?

1991 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Zeynep Bastık, bir zamanlar Murat Dalkılıç'ın vokalistliğini yaptıktan sonra kendi albümünden çıkış parçası olan Fırça şarkısı ile müzik dünyasına imzasını attı. Zeynep Bastık, Murat Dalkılıç'ın Lüzumsuz Savaş adlı şarkısına düet yaptı ve bu düetle adından sıkça söz ettirdi. Adı Mutluluk ve Sil Baştan dizilerinde rol alan Zeynep Bastık oyunculuk kariyerine de adım atmıştır. Fox Tv ekranlarında yayınlanan Umuda Kelepçe Vurulmaz dizisinde Rüya karakterine hayat verdi, bu dizi ardından Yasak Elma'nın kadrosunda kısa süreli yer aldı.

Zeynep Bastık

Ev konserleri ile trend olan parçaların coverlerını seslendiren Zeynep Bastık, son olarak Ezhel'in "Felaket" isimli şarkısına yaptığı cover ile internette trend haline geldi.