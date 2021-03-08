Zeynep Bastık - Kendi Yolumuzda şarkı sözleri! 'Kendi Yolumuzda' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler
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Zeynep Bastık - Kendi Yolumuzda şarkı sözleri! 'Kendi Yolumuzda' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler

08.03.2021 20:56 | Son Güncelleme: 08.03.2021 21:00
Zeynep Bastık - Kendi Yolumuzda şarkı sözleri! 'Kendi Yolumuzda' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler

Zeynep Bastık'ın yeni şarkısı Kendi Yolumuzda kısa sürede 1 milyona yakın izlenme aldı. Yüksek beğenme alan şarkının sözleri merak edildi. Peki, Kendi Yolumuzda şarkı sözleri nelerdir?

Zeynep Bastık - Kendi Yolumuzda şarkı sözleri nelerdir haberimizden ulaşabilirsiniz.

ZEYNEP BASTIK - KENDİ YOLUMUZDA ŞARKI SÖZLERİ

Birimiz çalışıyor masa başında,

Birimiz güneşi izler doğuşunda,

Elinde fırça aynanın karşısında,

Şarkıyı söylüyor, fondaysa Madonna.

Yıkılmadan, korkmadan

Ol kendine kahraman.

Sen dik durdukça, kendin oldukça

Yakışır sana parlamak.

(Hala mı yok hayatında biri?)

(Basketbol kadınlara göre değil.)

(Boşver sen, senin yapacağın iş değil.)

(Elinin hamuruyla karışma.)

(Demiştim ben ona.)

Ne sana ne bana konuşsunlar, hiç aldırma.

Kim ne derse desin, sen sınırlarını zorla.

Hem sana hem bana, hayalimiz hep yan yana.

Kendi yolumuzda biz hazırız, hiç unutma.

Birimiz çabalıyor, iş kafasında.

Birimiz kararlı, çocuk konusunda.

Elinde fırça tuvalin karşısında.

Ne istersek o oluruz bu hayatta.

Yıkılmadan, korkmadan Ol kendine kahraman.

Ne sana ne bana konuşsunlar, hiç aldırma.

Kim ne derse desin, sen sınırlarını zorla.

Hem sana hem bana, hayalimiz hep yan yana.

Kendi yolumuzda biz hazırız, hiç unutma.

ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER

Şarkı geçtiğimiz gün Youtube'a yüklendi. Kısa sürede 1 milyona yakın izlenme ve 50 bine yakın beğeni aldı. Şarkı hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir:

Söz : Zeynep Bastık

Müzik : Serhat Şensesli

Düzenleme: Serhat Şensesli

Yapım şirketi: DEPOfilm

Yapımcı : Melih Kokucu, Ender Sevim

Yönetmen : Gönenç Uyanık

Görüntü yönetmeni : Andaç Şahan

Yardımcı yönetmenler : Seda Pekkanlı, Şule Kısacık

Yapım sorumlusu : Ahmet İlhan, Emrah Çiçek

Sanat yönetmeni : Tüluğ Özlü

Styling : Lu Style Consulting

Saç stilisti : İbrahim Zengin

Makyör : Yağız Yoldaş

Saç & Makyaj Ekibi : Hakan Aydoğan & Zeynep Aydoğan

Kostüm sorumluları : İpek Uyanık Oskay, Serra Kotil

Editör : Adil Yanık

Post prodüksiyon supervizörü : Serkan Doğru

Post prodüksiyon Şirketi : İmaj

VFX Artist : Mehmet Kurtuluş Tuncer

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