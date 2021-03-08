Zeynep Bastık - Kendi Yolumuzda şarkı sözleri! 'Kendi Yolumuzda' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler
Zeynep Bastık'ın yeni şarkısı Kendi Yolumuzda kısa sürede 1 milyona yakın izlenme aldı. Yüksek beğenme alan şarkının sözleri merak edildi. Peki, Kendi Yolumuzda şarkı sözleri nelerdir?
Zeynep Bastık - Kendi Yolumuzda şarkı sözleri nelerdir haberimizden ulaşabilirsiniz.
ZEYNEP BASTIK - KENDİ YOLUMUZDA ŞARKI SÖZLERİ
Birimiz çalışıyor masa başında,
Birimiz güneşi izler doğuşunda,
Elinde fırça aynanın karşısında,
Şarkıyı söylüyor, fondaysa Madonna.
Yıkılmadan, korkmadan
Ol kendine kahraman.
Sen dik durdukça, kendin oldukça
Yakışır sana parlamak.
(Hala mı yok hayatında biri?)
(Basketbol kadınlara göre değil.)
(Boşver sen, senin yapacağın iş değil.)
(Elinin hamuruyla karışma.)
(Demiştim ben ona.)
Ne sana ne bana konuşsunlar, hiç aldırma.
Kim ne derse desin, sen sınırlarını zorla.
Hem sana hem bana, hayalimiz hep yan yana.
Kendi yolumuzda biz hazırız, hiç unutma.
Birimiz çabalıyor, iş kafasında.
Birimiz kararlı, çocuk konusunda.
Elinde fırça tuvalin karşısında.
Ne istersek o oluruz bu hayatta.
Yıkılmadan, korkmadan Ol kendine kahraman.
Ne sana ne bana konuşsunlar, hiç aldırma.
Kim ne derse desin, sen sınırlarını zorla.
Hem sana hem bana, hayalimiz hep yan yana.
Kendi yolumuzda biz hazırız, hiç unutma.
ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER
Şarkı geçtiğimiz gün Youtube'a yüklendi. Kısa sürede 1 milyona yakın izlenme ve 50 bine yakın beğeni aldı. Şarkı hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir:
Söz : Zeynep Bastık
Müzik : Serhat Şensesli
Düzenleme: Serhat Şensesli
Yapım şirketi: DEPOfilm
Yapımcı : Melih Kokucu, Ender Sevim
Yönetmen : Gönenç Uyanık
Görüntü yönetmeni : Andaç Şahan
Yardımcı yönetmenler : Seda Pekkanlı, Şule Kısacık
Yapım sorumlusu : Ahmet İlhan, Emrah Çiçek
Sanat yönetmeni : Tüluğ Özlü
Styling : Lu Style Consulting
Saç stilisti : İbrahim Zengin
Makyör : Yağız Yoldaş
Saç & Makyaj Ekibi : Hakan Aydoğan & Zeynep Aydoğan
Kostüm sorumluları : İpek Uyanık Oskay, Serra Kotil
Editör : Adil Yanık
Post prodüksiyon supervizörü : Serkan Doğru
Post prodüksiyon Şirketi : İmaj
VFX Artist : Mehmet Kurtuluş Tuncer