Zeynep Bastık'ın düğününde giydiği kıyafetle gündem olan Aslı Bekiroğlu, partide de süper mini elbise giydi
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Zeynep Bastık'ın düğününde giydiği kıyafetle gündem olan Aslı Bekiroğlu, partide de süper mini elbise giydi

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Zeynep Bastık'ın düğününde tercih ettiği mayo üzerine tül elbisesiyle beğenilmeyen oyuncu Aslı Bekiroğlu, nikah sonrasında yapılan partide adeta şov yaptı. Oyuncu tül elbisesinden sonra süper mini sırt detaylı bir elbise giydi.

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, dün akşam bir süredir birlikte olduğu reklamcı Tolga Akış ile dünyaevine girdi. Ünlülerin akın ettiği düğüne damga vuran isimlerden biri de kıyafet tercihiyle oyuncu Aslı Bekiroğlu oldu.

KIYAFETİYLE HERKESİ SOLLADI

Sevgilisi Çağrı Telkıvıran ile yakın arkadaşının düğününe katılan Aslı Bekiroğlu, gecede 2 elbise giydi. Düğünün nikah töreninde yeşil mayonun üzerine tül bir elbise giyen Bekiroğlu'na "Gelini solladın" yorumları yapıldı.

Zeynep Bastık'ın düğününde giydiği kıyafetle gündem olan Aslı Bekiroğlu, partide de süper mini elbise giydi

SÜRPRİZİ PARTİDE YAPTI

İlk kıyafetiyle tüm dikkatleri üzerine çeken Bekiroğlu, asıl sürprizi düğün sonrası yapılan partiye sakladı. Oyuncu bu sefer de dünyaca ünlü bir markaya ait olan pul detaylı süper mini bir elbise giydi. Instagram hesabından elbisesinin sırt detayını göstererek verdiği pozu paylaşan oyuncuya takipçilerinden yorum ve beğeni yağdı.

Zeynep Bastık'ın düğününde giydiği kıyafetle gündem olan Aslı Bekiroğlu, partide de süper mini elbise giydi
Zeynep Bastık evlendi, gelinden çok ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu'nun kıyafeti konuşuldu
Zeynep Bastık evlendi, gelinden çok ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu'nun kıyafeti konuşuldu
Zeynep Bastık'ın düğününde giydiği kıyafetle gündem olan Aslı Bekiroğlu, partide de süper mini elbise giydi
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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Zeynep Bastık'ın düğününde giydiği kıyafetle gündem olan Aslı Bekiroğlu, partide de süper mini elbise giydi - Haberler Magazin
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