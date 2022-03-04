Zeynep Bakşi Karatağ kimdir? FOX konuğu Zeynep Bakşi Karatağ kaç yaşında, nereli? Şarkıları!

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ZEYNEP BAKŞİ KARATAĞ KİMDİR?

1974 doğumlu şarkıcı Zeynep Bakşi Karatağ İstanbul'da dünyaya gelmiştir. 1999 senesinden bu yana Almanya'da yaşayan Zeynep Bakşi Karatağ aslen Tunceli'lidir.

Zeynep Bakşi Karatağ ilköğretim, ortaokul ve lise eğitiminin ardından Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde eğitim almıştır.

YouTube'a eklemiş olduğu şarkıların çok sevilmesi ile birlikte 2016 yılında Kalan Müzik etiketiyle ilk albümü Mozaik'i ve ardından 2018 yılında Usulca adını verdiği ikinci albümünü piyasaya sunmuştur

2019 yılında ekranların sevilen dizisi Çukur'da Adaletin Bu mu Dünya ve Talihim Yok Bahtım Kara isimli şarkılarını seslendirmiştir.

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