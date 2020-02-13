Zeynep Alkan'ın son paylaşımı takipçilerinin beğenisini kazandı

13.02.2020 22:46 | Son Güncelleme: 13.02.2020 22:53

Youtube'da katıldığı "Doğruluk mu Cesaret mi" programında gelen "İç çamaşırın ne renk?" sorusunu, ayağa kalkıp iç çamaşırını göstererek cevaplayıp gündem olan yönetmen Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan, Instagram hesabından yaptığı cesur paylaşımlara bir yenisini daha ekledi.

BİNLERCE BEĞENİ ALDI

Instagram hesabında 537 bin takipçisi bulunan 21 yaşındaki güzel oyuncu, siyah ceketiyle verdiği derin dekolteli pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. Alkan'ın paylaşımı 27 binin üzerinde beğeni alırken, takipçilerinden de övgü dolu yorumlar geldi.

"DOĞRULUK MU CESARET Mİ" PROGRAMINDA İÇ ÇAMAŞIRINI GÖSTERMİŞTİ

Magazin dünyasının konuştuğu isimler arasında yer alan Zeynep Alkan, geçtiğimiz günlerde Youtube'da katıldığı "Doğruluk mu Cesaret mi" programında gelen "İç çamaşırın ne renk?" sorusunu, ayağa kalkıp iç çamaşırını göstererek cevaplamıştı. "Allah'tan bugün babaannemin donunu giymemiştim" diyen Zeynep Alkan'ın görüntüleri, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.