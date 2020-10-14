Zeynep Alkan'dan yeni yaşında derin yırtmaçlı elbisesiyle iddialı pozlar
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Zeynep Alkan'dan yeni yaşında derin yırtmaçlı elbisesiyle iddialı pozlar

14.10.2020 20:49 | Son Güncelleme: 14.10.2020 21:01

Oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan, 22 yaşına girdi. Doğum gününde derin yırtmaçlı elbisesiyle verdiği iddialı pozları takipçilerinin beğenisine sunan Zeynep Alkan'ın paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.

İtalya'da eğitim hayatını sürdürdükten sonra erasmus için Hollanda'ya taşınan Zeynep Alkan, 22 yaşına bastı. Doğum gününü arkadaşları ile birlikte kutlayan Alkan, çekildiği kareleri Instagram hesabına ekledi.

YORUM VE BEĞENİ YAĞDI

Zeynep Alkan, balonlarla verdiği pozlarını "Minettarım" notu ile yayınladı. Alkan'ın paylaşımlarına takipçilerinden yorum ve beğeni yağdı.

DOĞUM GÜNÜ TARİHİ KONUSUNDA AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Zeynep Alkan, geçtiğimiz aylarda hayranlarından gelen doğum günü mesajları sonrası bir açıklama yapmıştı. Arama motorunda doğum günü tarihinin 26 Mayıs göründüğünü ancak bunun yanlış olduğunu söyleyen Zeynep Alkan, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:

"Doğum günümü bugün sanıyorsunuz çünkü Google'da öyle yazıyor. Neden bilmiyorum. Kutlayanlara çok teşekkür ederim ama doğum günüm 13 Ekim, bilginize."

İşte Zeynep Alkan'ın doğum günü pozları:

Zeynep Alkan'dan yeni yaşında derin yırtmaçlı elbisesiyle iddialı pozlar
Zeynep Alkan'dan yeni yaşında derin yırtmaçlı elbisesiyle iddialı pozlar
Zeynep Alkan'dan yeni yaşında derin yırtmaçlı elbisesiyle iddialı pozlar
Zeynep Alkan'dan yeni yaşında derin yırtmaçlı elbisesiyle iddialı pozlar
Zeynep Alkan'dan yeni yaşında derin yırtmaçlı elbisesiyle iddialı pozlar
Zeynep Alkan'dan yeni yaşında derin yırtmaçlı elbisesiyle iddialı pozlar

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Haber Yorumları (1)
CETO: lokum be abiler lokum . . . . .
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