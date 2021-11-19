Zeynel Lüle kimdir? Zeynel Lüle kaç yaşında, nereli? Zeynel Lüle hayatı ve biyografisi!

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ZEYNEL LÜLE KİMDİR?

Doğum tarihi: 5 Ekim 1957

Kaç yaşında. 64yaşında

Zeynel Lüle, 5 Ekim 1957'de babasının hakim olarak görev yaptığı Sivas'ın Divriği ilçesinde dünyaya geldi. Baba tarafından Malatya, Arguvan'lıdır. İlkokul, ortaokul ve liseyi Ankara'da bitirdi. 1980'de gittiği Fransa'nın Strasbourg şehrinde, Fransızca dil ve edebiyat öğreniminden sonra Strazburg Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi'nde öğrenimine devam etti.

1983'te Strazburg'da Hürriyet Gazetesi'nde muhabir olarak çalışmaya başladı ve köşe yazarlığı yaptı[1]. Hürriyet muhabirliğinin yanı sıra, TRT, BBC, DW gibi kurumlarda çalıştı.

2000'den itibaren Hürriyet'in Brüksel Temsilcisi olarak görevini Belçika'da sürdürdü. Aynı yıl yayın hayatına başlayan CNN Türk'ün de temsilciliğini üstlendi. Strazburg'da 1989'dan itibaren yürüttüğü, Avrupa Parlamentoları Gazeteciler Birliği'nin (AJPE) önce Genel Sekreterliği, daha sonra ise Başkan Yardımcılığı'nı yaptı.

CNN Türk'de 2005-2009 arasında 'Burası Brüksel' adlı programın yapımcılığı ve sunuculuğunu, Kanal D'de 2011-2014 arasında "Avrupa'dan" adlı programın yapımcılığını ve sunuculuğunu Serdar Cebe ile birlikte yaptı. 2016'dan bu yana T24'de Kıbrıs konusunda köşe yazıları yazmaktadır.

Bir Avrupa Birliği projesi olan "AB Sürecinde Yerel Medya" adlı projenin koordinatörlüğünü yürüttü ve 12 kentte gerçekleşen üç yıllık projenin mimarlığını yaptı. Kamu Kurumları, Sivil Toplum Kuruluşları ve Yerel Medya arasında diyaloğun güçlendirilmesini amaçlayan ve üç yıl süren yine bir başka AB projesinin medya Temsilciliğini yaptı. Türkiye'nin 6 kentinde gerçekleşen bu projede çeşitli konferanslar gerçekleştirdi.

2003-2006 yılları arasında görev yapan Avrupa Birliği İletişim Grubu'nun (ABİG) içinde aktif olarak görev yaptı. İstanbul'un 'Avrupa Kültür Başkenti' olmasına yönelik çalışmalar amacıyla Brüksel'de açılan İstanbul Merkezi'nin, Karma Koordinasyon ve Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yaptı.

Türkiye ile Avrupa ilişkilerine haber ve makaleleriyle verdiği hizmet nedeniyle 2001'de Avrupa Birliği Gazeteciler Cemiyeti'nin (AJE) prestijli ödüllerinden Costantinos Kaligaris Ödülü'ne layık görüldü.

2008'de Doğan Kitap'tan yayınlanan, Atatürk'ün Yaveri Dedesi Ali Metin'in anılarından oluşan Ali Çavuş adında bir kitap yazdı.

Mayıs-Kasım 2016 tarihleri arasında Basın Konseyi'nin Genel Sekreterliğini yaptı.

Gazeteciliğin yanı sıra müzikle de yakından ilgilendi ve Yavuz Bingöl'ün çeşitli şarkılarının güfte ve bestesini yaptı.

Zeynel Lüle aynı zamanda Erasmus+ programı tanıtım çalışmaları kapsamında seçilen 12 ünlü yüzden biridir.

Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde "Yeni Medya Pratikleri" dersini vermektedir.

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