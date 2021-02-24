Zeynel Abidin kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Zeynel Abidin Beyazgül nerenin belediye başkanıdır?
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Zeynel Abidin kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Zeynel Abidin Beyazgül nerenin belediye başkanıdır?

24.02.2021 10:52 | Son Güncelleme: 24.02.2021 10:56
Zeynel Abidin kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Zeynel Abidin Beyazgül nerenin belediye başkanıdır?

Türk siyasetçi ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı olan Zeynel Abidin kimdir? Kaç yaşındsa,nereli, mesleği nedir? Zeynel Abidin Beyazgül nerenin belediye başkanıdır? Zeynel Abidin hayatı ve biyografisi nedir?

Türk siyasetçi ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı olan Zeynel Abidin kimdir? Kaç yaşındsa,nereli, mesleği nedir? Zeynel Abidin hayatı ve biyografisi nedir? Zeynel Abidin Beyazgül nerenin belediye başkanıdır?İşte detaylar haberimizde...

ZEYNEL ABİDİN KİMDİR?

Zeynel Abidin Beyazgül (15 Haziran 1957, Şanlıurfa), Türk siyasetçi ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanıdır.

HAYATI

1957 yılında Şanlıurfa'da doğmuştur. Asıl mesleği avukatlık olan Zeynel Abidin Beyazgül, 1983 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur.

Ayrıca avukat olarak görev yaptıktan sonra, 1996 yılında Noterlik mesleğine başlamıştır.

Viranşehir 1'inci, Adıyaman 3'üncü, Adıyaman 1'inci, Malatya 2'nci Şanlıurfa 5'inci noterliği görevlerini yürütmüştür.

2011-2012 yılları arasında Malatya Noter Odası Başkanlığı 2012-2014 yılları arasında ise Türkiye Noterler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi görevlerinde bulunmuştur.

SİYASİ KARİYERİ

2015 yılında AK Parti Genel Merkezi tarafından yapılan Şanlıurfa Kongresinde Yusuf Eğilmez'in yerine Adalet ve Kalkınma Partisi Şanlıurfa İl Başkanı olmuştur.

2018 yılında Milletvekilleri seçiminde aday olabilmek için Şanlıurfa İl Başkanlığından istifa etmiştir.

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