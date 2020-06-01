Zeugma Mozaik Müzesi kapılarını açtı
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Zeugma Mozaik Müzesi kapılarını açtı

Zeugma Mozaik Müzesini ziyarete gelen vatandaşların giriş işlemlerini yaptırması Müzede sergilenen eserler Gaziantep İl Kültür ve Turizm Müdürü Bülent Öztürk'ün açıklamaları - Zeugma Mozaik Müzesi kapılarını açtıGaziantep'te, dünyanın en büyük mozaik müzeleri arasında bulunan Zeugma...

01.06.2020 16:04 | Son Güncelleme: 01.06.2020 16:12

Zeugma Mozaik Müzesini ziyarete gelen vatandaşların giriş işlemlerini yaptırması

Müzede sergilenen eserler

Gaziantep İl Kültür ve Turizm Müdürü Bülent Öztürk'ün açıklamaları - Zeugma Mozaik Müzesi kapılarını açtı

Gaziantep'te, dünyanın en büyük mozaik müzeleri arasında bulunan Zeugma Müzesi kapılarını ziyaretçilere açtı.

Tedbirler kapsamında, bilet gişesinden içerideki alanlara kadar birçok bölümde sosyal mesafe çizgilerinin oluşturulduğu müzede, dokunmatik ekranlar da kapatılıp "lütfen dokunmayın" yazılı levhalar asıldı.

Gaziantep İl Kültür ve Turizm Müdürü Bülent Öztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk ziyaretçilerin gelmeye başladığını ve ziyaretçi sayısında kademeli olarak artış beklendiğini vurguladı.

Yaklaşık 3 bin metrekarelik alanla dünyanın en büyük mozaik müzelerinden birisi olduklarını anlatan Öztürk, şöyle konuştu:

"Gaziantep kadim medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir kentimiz. Buradaki müzemiz, dünyadaki en büyük müzelerden birisidir, 3 bin metrekare büyüklüğündeki mozaikleri ile ziyaretçilerin ilgi odağı haline gelmektedir. Kapalı olduğumuz süre boyunca müzenin ilaçlanması, hijyen kuralları çerçevesinde dezenfekte işlemlerimizi yaptık. Bu virüsün ziyaretçilerimiz ve personellerimiz arasında yayılmasını engellemek amacıyla gerekli tüm tedbirlerimizi almış durumdayız. Ziyaretçilerimiz normalleşmeyle birlikte kademeli olarak artacaktır, diye düşünüyoruz."

Zeugma Mozaik Müzesi kapılarını açtı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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