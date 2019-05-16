Zeugma Antik Kentinde kazı çalışmaları başladı

GAZİANTEP - Zeugma Antik Kentinde 2005 yılından bu yana başlatılan Mousalar Evi kazı çalışmalarının bu yılki etabı başladı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bulunan Zeugma Antik Kenti milattan önce 2'nci ve 3'ncü yüzyıllara ait mozaikler ve fresklerle turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Çingene Kızı mozaiği ile ünlenen Zeugma Antik Kentinde, 2005 yılında bulunan Mousalar Evi için kazı çalışmalarına başlanmıştı. Kazı çalışmalarının 14'üncü yılı geçtiğimiz günlerde yapılan kazılar ile başlandı.

Kaynak: İHA