Zerzevan Kalesi nerede? UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan Zerzevan Kalesi hangi şehirde?
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Zerzevan Kalesi, Diyarbakır, Roma, Güncel

Zerzevan Kalesi nerede? UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan Zerzevan Kalesi hangi şehirde?

3 bin yıllık Zerzevan Kalesi UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne girdi. Yaşana gelişme sonrası Zerzevan Kalesi nerede? UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan Zerzevan Kalesi hangi şehirde gibi konular merak edildi. İşte Zerzevan Kalesi hakkında merak edilenler…

17.04.2020 12:43 | Son Güncelleme: 17.04.2020 12:43
Zerzevan Kalesi nerede? UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan Zerzevan Kalesi hangi şehirde?

Dünyadaki en iyi korunmuş Roma Sınır Garnizonu olan Zerzevan Kalesi ve Mithraeum UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesine alındı. Peki, Zerzevan Kalesi nerede? UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan Zerzevan Kalesi hangi şehirde?

ZERZEVAN KALESİ NEREDE?

Zerzevan Kalesi, Diyarbakır ile Mardin arasında, Çınar ilçesine bağlı Demirölçek mahallesi sınırları içinde yer alır. Kalede kazılar ilk olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izni ile 2014 yılında başlamıştır.

Yapılan ilk araştırma sonuçları, kalenin MS 400 ile 700 yılları arasında hizmet verdiği anlaşılmıştır. Kalenin, Diyarbakır'daki en önemli Doğu Roma eserlerinden olduğu belirtiliyor. UNESCO, 2020'de kaleyi Dünya Mirası Geçici Listesi'ne dahil etti.

Kalede, 12 metre yüksekliğinde, bin 200 metre uzunluğunda sur kalıntısı, 22 metre yüksekliğinde gözetleme kulesi, kilise, saray, konut, kaya mezarları, hamamlar, tahıl ve silah depoları ile 54 su sarnıcı bulunduğu belirtiliyor.Kalenin Diyarbakır tarafında 2017 yılında Mitras Tapınağı bulundu ve günümüzde kalenin en çok ilgi çeken yapısı konumundadır.

ZERZEVAN KALESİ TARİHÇESİ

Askeri yerleşim antik yol güzergahında, 124 metre yükseklikteki kayalık bir tepede bulunan Zerzevan Kalesi, Amida ile Dara arasında stratejik bir noktada yer alıyor. Yerleşim konumu itibariyle bütün vadiye hakim, antik ticaret yolu üzerinde, geniş bir alanı kontrol altında tutan, stratejik bir Roma sınır garnizonu olan kale aynı zamanda Roma-Sasani arasındaki büyük mücadelelere de sahne oldu.

Roma'daki ismi "Samachi" olan yerleşimin ilk inşa edildiği dönem hakkında devam eden kazılar ile kesin bilgilere ulaşılacak. Yerleşimin surları ve yapıları Anastasios I (M.S. 491-518) ve Justinianos I (M.S. 527-565) dönemlerinde onarılarak, bazıları ise yeniden inşa edilerek mevcut haline getirildi.

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