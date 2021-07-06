Zerzevan Kalesi'ndeki kazı evinde yangın çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Zerzevan Kalesi'ndeki kazı evinde yangın çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Zerzevan Kalesi'ndeki kazı evinde yangın çıktı Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bulunan Zerzevan Kalesi ziyaretçi merkezi kazı evine dönüştürülen eski cezaevi binasında yangın çıktı.

- Zerzevan Kalesi'ndeki kazı evinde yangın çıktı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bulunan Zerzevan Kalesi ziyaretçi merkezi kazı evine dönüştürülen eski cezaevi binasında yangın çıktı. Çıkan yangında binada maddi hasar oluştuğu belirtildi.

Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır'ın Çınar ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yer alan Zerzevan Kalesi ziyaretçi merkezi kazı evine dönüştürülen eski cezaevi binasının çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bir anda çatıyı saran alevleri gören çevredeki vatandaşların haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alındı.

Yangının kazı çalışmasında yer alan personelin kaldığı bölümde çıktığı, yangın sonrası binada maddi hasar oluştuğu belirtildi.

Ölen ya da yaralanan olmadığı yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Zerzevan Kalesi'ndeki kazı evinde yangın çıktı
Zerzevan Kalesi'ndeki kazı evinde yangın çıktı
Zerzevan Kalesi'ndeki kazı evinde yangın çıktı
Zerzevan Kalesi'ndeki kazı evinde yangın çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sedat Irmak

Saplantılı aşık dükkanı ateşe verdi, şoke olan kadın gözyaşlarına boğuldu
Saplantılı aşık dükkanı ateşe verdi, şoke olan kadın gözyaşlarına boğuldu
Mahalleliyi sokağa döken yangında dehşet anları! Alevlerin arasından böyle kurtuldular
Mahalleliyi sokağa döken yangında dehşet anları! Alevlerin arasından böyle kurtuldular
Lüks otomobil yolda ilerlediği sırada alev topuna döndü
Lüks otomobil yolda ilerlediği sırada alev topuna döndü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Varank Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Vladimir Putin Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Tarkan Şevval Sam Şeyma Subaşı Mohammed Al Saloussi
Spor Arda Turan Fatih Terim Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Zerzevan Kalesi'ndeki kazı evinde yangın çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.7.2021 22:58:38. #1.14#

title