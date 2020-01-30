Zerrin Özer, nikahtan 36 saat sonra ayrılık kararı aldığı Murat Akıncı ile boşandı

30.01.2020 13:48 | Son Güncelleme: 30.01.2020 13:59

61 yaşındaki ünlü şarkıcı Zerrin Özer, geçtiğimiz yıl Haziran ayında kendisinden 27 yaş küçük sevgilisi Murat Akıncı nikah masasına oturmuştu. Zerrin Özer'in evlilik fotoğraflarının medyada yer almasını ardından, Murat Akıncı'nın dolandırıcı olduğu öne sürülmüştü. Dolandırıcılık iddiaları üzerine Özer, evliliğin üzerinden 36 saat geçmeden boşanma davası açmıştı.

KORUMA KARARI ALDIRMIŞTI

Hastanede tedavi gören ve basında çıkan haberler üzerine boşanma kararı alan Zerrin Özer, Murat Akıncı ile annesi Sevilay Ünal'dan korunma talep etmişti. Mahkeme de Murat Akıncı ile annesinin Zerrin Özer'e 6 ay süreyle konut ve iş yerine yaklaşmamasına, şiddet tehdidi, hakaret ve küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamalarına, eşyalarına zarar vermemelerine ve iletişim araçlarıyla rahatsız etmemelerine karar vermişti. Özer, kanun gereği evlilikte bir yıllık süre dolmadığı için çekişmeli boşanma davası açmıştı.

BOŞANMA DURUŞMASINA KATILMADILAR

İstanbul 3. Aile Mahkemesinde boşanma davası bugün görüldü. Duruşmaya, Özer ve Akıncı katılmazken, tarafları avukatları temsil etti. Tanıkların dinlenilmesinin ardından mahkeme çiftin boşanmasına karar verdi. Evliliklerinin üzerinden henüz bir yıl geçmediği için yasa gereği anlaşmalı olarak boşanamayan Zerrin Özer ve Murat Akıncı'nın herhangi bir tazminat ya da nafaka talebinde bulunmadıkları öğrenildi.

NELER OLMUŞTU?

Usta sanatçı Zerrin Özer, geçtiğimiz Haziran ayında bir süredir birlikte olduğu Murat Akıncı ile nikah masasına oturmuştu. Düğün görüntülerinin ardından 2. Sayfa programına telefonla bağlanan birçok kadın; Akıncı'nın dolandırıcı olduğunu, kendilerinden yüklü miktarlarda para aldığını iddia etmişti. Özer'in menajeri ise yaşanan olaylardan sonra basın açıklaması yaparak Özer'in boşanacağını söylemişti.

Kaynak: İHA

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