Zero Zone'dan duygulandıran açıklama!
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Zero Zone'dan duygulandıran açıklama!

Zero Zone'dan duygulandıran açıklama!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Zero Zone kurucusu Abdullah Demirel'den duygulandıran açıklamalar haberimizde!

VALORANT'ın çıkışıyla espor sektöründe adım atan takımlardan biri olan Zero Zone yaptığı açıklamayla herkesi duygulandırdı.

Organizasyonun kurucusu Abdullah Demirel, dün alınan VCT mağlubiyetinden sonra kişisel Twitter hesabı üzerinden bir dizi açıklamada bulundu. Abdullah Demirel'in yaptığı bu açıklama bir yandan oyuncularını desteklerken bir yandan da okuyanları duygulandırdı.

Abdullah Demirel'in açıklaması ise şu şekildeydi:

Ben alışkınım çok düştüm kalktım bu hayatta tam oluyor derken çok defa yıkıldı herşey. Her seferinde daha dik kalkmayı bildim. Sıfırdan gelmek çok zordur çok iyi bilirim. Sizide seçerken özellikle kendim gibi seçtim. Sizlere elimden geldiği kadar abilik, liderlik etmeye çalıştım. Bana kendiniz borçlu hissediyorsunuz biliyorum. Ama bana borçlu değilsiniz. Bu gece yatağınızda yatarken göz yaşı döküceksiniz. Erkek adamlarda ağlar dert etmeyin. Her seferinde biraz daha ilerledik ama kıramadık o şeytanın bacağını. Size şunu itiraf edeyim. Yaptığımız işte herkes entrikalarla büyümeye çalışırken biz başarıyla altını doldurarak ilerlemeye çalışıyoruz. Orta ve uzun vadede çınar ağacı gibi sağlam olucaz. Öyle sağlam olucaz ki kimse bizi yıkamıcak. Bugun toplantıda yüzüme bakamıyordunuz. Size kızamıyorum bile. Eğmeyin başınızı kaldırın. Bugune kadar hiç entrikaya bulaşmadınız, saygıda kusur etmediniz, size söylenenleri harfiyen yerine getirdiniz, disiplinli çalışıp hergün 8 de kalktınız, çok üzüldünüz çok yoruldunuz. Örnek insan olduğunuz için sizlere teşekkür ederim. Bu gece ağlayın, üzülün yarın tekrar dükkanı açıcaz. Alışın bunlara sizlerle gurur duyuyorum kardeşlerim. Ödediğimiz bedellerle daha güçlü olucaz başarılar bizim için artık çok yakın…

Kaynak: Playerbros

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