Zenfone 6'nın 180 Derece Dönen Kamerası Nasıl Çalışıyor? (Video)

Zack Nelson isimli ünlü YouTuber, kendi kanalında bazı telefonların dayanıklılık testlerini yapıyor. İçeriği yalnızca bununla sınırlı değil ancak bugün bahsedeceğimiz konu, Zenfone 6'nın kamerası. Nelson, telefonun içini açarak kameranın çalışma sistemini ve telefonun içinden nasıl göründüğünü bizlere gösteriyor.

Kameraya ulaşabilmek için, öncelikle parmak izi tarayıcının bağlı bulunduğu, 7 vidayla sabitlenmiş siyah plastik tabakayı sökmek gerekiyor.

Daha sonrasında kamerayı barındıran 4 vidayla sabitlenmiş bir metal tabakayı da söktükten sonra, artık kameraya ulaşabiliyoruz.

Kamera, küçük bir motorun bir çarkı çevirmesiyle hareket ediyor. Motorun çevirdiği çark, direk olarak kameraya bağlı olduğundan, kamera kolay bir şekilde hareket edebiliyor ve metal tabaka sökülmesine rağmen kamera yerinden ayrılmıyor.

Nelson, telefonun bütün parçalarını tekrar yerine yerleştirdikten sonra açmayı deniyor ve telefon çalışıyor ancak kamera eskisi gibi yanıt vermiyor. Jerry bu durum hakkında "Bazı şeyleri kazanıp, bazı şeyleri kaybediyoruz. Yine de telefonun içini görmeye değerdi" diyor.

JerryRigEverything kanalında paylaşılan videonun tamamını aşağıdan izleyebilirsiniz: