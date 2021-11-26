Zelenskiy, Ukrayna'ya 1 Aralık'ta darbe girişimine dair istihbarat aldıklarını açıkladı - Haberler
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Zelenskiy, Ukrayna'ya 1 Aralık'ta darbe girişimine dair istihbarat aldıklarını açıkladı

AA / Talha Yavuz - Haberler | Güncel
Zelenskiy, Ukrayna'ya 1 Aralık'ta darbe girişimine dair istihbarat aldıklarını açıkladı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkesinde 1 Aralık'ta darbe girişimi yapılacağına dair istihbarat aldıklarını duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkesinde 1 Aralık'ta darbe girişimi yapılacağına dair istihbarat aldıklarını duyurdu.

Zelenskiy, "Ukrayna Devlet Başkanına 30 Soru" programında yaptığı açıklamada, darbe yapılacağına ilişkin istihbarat aldıklarını kaydetti.

Zelenskiy, iş adamı Rinat Ahmetov'un darbe girişimine dahlinin konuşulduğu ses kayıtları olduğunu ifade etti.

Konuya ilişkin bilgi almak için Ahmetov'u devlet başkanlığına davet eden Zelenskiy, kendisinin 2014'te ülkeden kaçan eski Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç gibi olmadığını ve kaçmayacağını belirtti.

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AA / Talha Yavuz - Son Dakika Haberleri

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