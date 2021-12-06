Zelenskiy, Putin-Biden görüşmesi öncesi Blinken ile telefonda Ukrayna konusunu ele aldı - Haberler
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Zelenskiy, Putin-Biden görüşmesi öncesi Blinken ile telefonda Ukrayna konusunu ele aldı

AA / Talha Yavuz - Haberler | Güncel
Zelenskiy, Putin-Biden görüşmesi öncesi Blinken ile telefonda Ukrayna konusunu ele aldı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, yarın gerçekleşecek ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görüşmesi öncesi, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda ülkesine ilişkin meseleleri değerlendirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, yarın gerçekleşecek ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görüşmesi öncesi, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda ülkesine ilişkin meseleleri değerlendirdi.

Zelenskiy, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Biden-Putin görüşmesi öncesi Blinken ile pozisyonlarında anlaştıklarını ifade etti.

Ortak hareket etmeyi sürdürme konusunda anlaştıklarını belirten Zelenskiy, "Stratejik ortak ve müttefik ABD'ye, egemenliğimiz ve toprak bütünlüğümüze sürekli desteği için minnettarım." değerlendirmelerinde bulundu.

Putin'in, yarın Biden ile Ukrayna meselesini görüşeceği bildirilmişti.

AA / Talha Yavuz - Son Dakika Haberleri

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