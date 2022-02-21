Zelenskiy, Macron ve Scholz ile Rusya Güvenlik Konseyi toplantısını görüştü - Haberler
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Zelenskiy, Macron ve Scholz ile Rusya Güvenlik Konseyi toplantısını görüştü

AA, Talha Yavuz - Güncel
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Zelenskiy, Macron ve Scholz ile Rusya Güvenlik Konseyi toplantısını görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Rusya Güvenlik Konseyi toplantısına ilişkin telefonda görüştü.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Rusya Güvenlik Konseyi toplantısına ilişkin telefonda görüştü.

Zelenskiy, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi toplantısını göz önüne alarak Macron ve Scholz ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtti.

Ayrıca Zelenskiy, Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyini toplantıya çağırdığını belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin resmen tanınması gündemiyle güvenlik konseyini olağanüstü toplamıştı.

AA / Talha Yavuz - Güncel

Güvenlik Konseyi, Ukrayna, Fransa, Rusya, Güncel, Haberler

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