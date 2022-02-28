Zelenskiy, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile telefon görüşmesi yaptı.

Zelenskiy, Twitter'dan yaptığı açıklamada, samimi görüşme için Bartholomeos'a teşekkür etti.

Ukraynalıların Bartholomeos'un dualarının manevi desteği ve gücünü hissettiğini aktaran Zelenskiy, "En kısa zamanda barışı ümit ediyoruz." ifadesini kullandı.