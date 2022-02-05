Zelenskiy, AB Konseyi Başkanı Michel ile ülkesinin çevresindeki durumu görüştü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Zelenskiy, AB Konseyi Başkanı Michel ile ülkesinin çevresindeki durumu görüştü

AA, Talha Yavuz - Güncel
 - Güncelleme:
Zelenskiy, AB Konseyi Başkanı Michel ile ülkesinin çevresindeki durumu görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile Ukrayna çevresindeki güncel durumu telefonda görüştü.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile Ukrayna çevresindeki güncel durumu telefonda görüştü.

Zelenskiy, Twitter'dan Michel ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımında, AB'nin ülkesine sürekli desteği için teşekkür eden Zelenskiy, görüşmede, Ukrayna'nın çevresindeki güncel durumu ve gerginliğin düşürülmesi için tüm formatlardaki çabaları ele aldıklarını aktardı.

Vladimir Zelenskiy, barışın tesisi için diplomatik çabaları sürdürdüklerini ve her alanda iş birliğine devam ettiklerini belirtti.

AA / Talha Yavuz - Güncel

Avrupa Birliği, Charles Michel, AB Konseyi, Ukrayna, Güncel, Haber

title