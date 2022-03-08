Zelenski, 'Tam bir Nazi uygulaması' diyerek duyurdu: Mariupol'de bir çocuk susuzluktan öldü

Rusya'nın işgalinin 13. gününde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı.

"SUSUZLUKTAN BİR ÇOCUK ÖLDÜ"

Savaş nedeniyle sivillerin zarar gördüğünü belirten ve Mariupol kentinde bir çocuğun susuzluktan öldüğünü açıklayan Zelenski, "Bu tam bir Nazi uygulaması." değerlendirmesini yaptı. Ukrayna lideri ayrıca "Bugün Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan tebrik mesajı söyleyemeyeceğim. O kadar çok ölüm, zulüm var ki... Gökyüzünden üzerimize bombalar düşmeye devam ediyor. Onlar bize, barışçıl halka daha fazla saldıracak." dedi.

2 MİLYON UKRAYNALI BAŞKA ÜLKELERE KAÇTI

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Ukrayna'dan komşu ülkelere geçen mülteci sayısının 2 milyona ulaştığını duyurdu. BM verilerine göre, Ukraynalı mültecilerin yarısından fazlası Polonya'ya geçti. Polonya'yı sırasıyla Macaristan, Slovakya, Moldova, Romanya, Rusya, Belarus ve diğer Avrupa ülkeleri takip ediyor.