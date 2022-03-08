Zelenski, "Tam bir Nazi uygulaması" diyerek duyurdu: Mariupol'de bir çocuk susuzluktan öldü - Haberler

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Zelenski, "Tam bir Nazi uygulaması" diyerek duyurdu: Mariupol'de bir çocuk susuzluktan öldü

Haberler.com - Gözde Nur Bayar - Dünya
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda çarpıcı ifadeler kullandı. Zelenski, "Mariupol'de bir çocuk susuzluktan öldü. Bu tam bir Nazi uygulamasıdır" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın işgalinin 13. gününde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı.

Zelenski, 'Tam bir Nazi uygulaması' diyerek duyurdu: Mariupol'de bir çocuk susuzluktan öldü

"SUSUZLUKTAN BİR ÇOCUK ÖLDÜ"

Savaş nedeniyle sivillerin zarar gördüğünü belirten ve Mariupol kentinde bir çocuğun susuzluktan öldüğünü açıklayan Zelenski, "Bu tam bir Nazi uygulaması." değerlendirmesini yaptı. Ukrayna lideri ayrıca "Bugün Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan tebrik mesajı söyleyemeyeceğim. O kadar çok ölüm, zulüm var ki... Gökyüzünden üzerimize bombalar düşmeye devam ediyor. Onlar bize, barışçıl halka daha fazla saldıracak." dedi.

Zelenski, 'Tam bir Nazi uygulaması' diyerek duyurdu: Mariupol'de bir çocuk susuzluktan öldü

2 MİLYON UKRAYNALI BAŞKA ÜLKELERE KAÇTI

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Ukrayna'dan komşu ülkelere geçen mülteci sayısının 2 milyona ulaştığını duyurdu. BM verilerine göre, Ukraynalı mültecilerin yarısından fazlası Polonya'ya geçti. Polonya'yı sırasıyla Macaristan, Slovakya, Moldova, Romanya, Rusya, Belarus ve diğer Avrupa ülkeleri takip ediyor.

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Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Vladimir Zelenskiy, Mariupol, Ukrayna, Rusya, Dünya, Güncel, Haberler

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