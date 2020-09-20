Zeki Yılmazer kimdir? Zeki Yılmazer kaç yaşında, nereli? Zeki Yılmazer hangi partiden?
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Zeki Yılmazer kimdir? Zeki Yılmazer kaç yaşında, nereli? Zeki Yılmazer hangi partiden?

Eski Sinop Belediye Başaknı olarak bilinen Zeki Yılmazer hayatı, biyografisi araştırılıyor. Bir süre öğretmenlik de yapan Yılmazer, Ticaret Sanayi Odası Meclis Başkanlığı, Emniyet Müdürlüğü Yardımlaşma Derneği Başkanlığı, Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki Eğitim Spor Kulüp Başkanlığı gibi görevlerde bulundu.

Zeki Yılmazer kimdir? Zeki Yılmazer kaç yaşında, nereli? Zeki Yılmazer hangi partiden?
20.09.2020 22:40 | Son Güncelleme: 20.09.2020 22:44

Zeki Yılmazer, 2004 yılında Sinop Belediye Başkanlığına seçildi ve 5 sene bu görevi yürütmüştür. Sinop'ta doğan Yılmazer, AK Parti'den İl Başkanı olarak görev yapmıştı. İşte, Zeki Yılmazer hayatı...

ZEKİ YILMAZER KİMDİR?

Yılmazer, 30 Ekim 1957 tarihindeSinop'ta dünyaya geldi. Kısa bir süre öğretmenlik yapan Yılmazer daha sonra siyasete atıldı. Çeşitli vakıflarda başkanlık ve yöneticilik yapmıştır. Ticaret Sanayi Odası Meclis Başkanlığı, Emniyet Müdürlüğü Yardımlaşma Derneği Başkanlığı, Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki Eğitim Spor Kulüp Başkanlığı ve çeşitli derneklerde yöneticilik görevlerinde bulundu, Anavatan Partisi Sinop il başkanlığı ve ilçe başkanlıkları yapmıştır.

ANAP Sinop 2. sıra milletvekili adayı olmuş ancak kazanamamıştır. AKP'nin A.Dodurgalı'yı birinci sıradan milletvekili adayı göstermesi nedeniyle partisinden istifa etmiş ve 2004 yılında Sinop Belediye Başkanlığına seçilerek 5 sene bu görevi yürütmüştür.

Yılmazer bu tarihlerde trafik kazası geçirdi. Ardından 2009 yılında silahlı saldırıyarak yaralı olarak kurtuldu. 2011 yılında denize dolgu yaparak Sinop'taki tarihi dokuya zarar vermesi nedeniyle Sinop Valiliği tarafından açılan mahkeme sonucunda 18 ay hapis cezası aldı. Ancak hapis cezası ₺5.000 para cezasına çevrildi.

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.9.2020 22:45:20. #1.15#
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