Zeki Uzundurukan kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler!
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Zeki Uzundurukan kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler!

08.01.2021 15:45 | Son Güncelleme: 08.01.2021 15:50
Zeki Uzundurukan kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler!

Gündeme gelen Zeki Uzundurukan'ın hayatı ve biyografisi merak ediliyor. Peki Zeki Uzundurukan kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, mesleği ne, hangi takımda? Zeki Uzundurukan hakkındaki bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Zeki Uzundurukan kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne, hayatı ve biyografisi hakkındaki bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

ZEKİ UZUNDURUKAN KİMDİR?

Zeki Uzundurukan Trabzon, Beşikdüzü doğumludur. Zeki Uzundurukan, Fotomaç gazetesi genel yayın yönetmenliği yapmaktadır. Önceleri Sabah gazetesinde köşe yazarlığı yapan Zeki Uzundurukan A Spor'da futbol yorumculuğu da yapıyor.

Zeki Uzundurukan'ın hangi takımı tuttuğu hakkında bilgi bulunmamaktadır. Fakat Trabzonlu olması sebebiyle Trabzonspor'u tuttuğu tahmin edilmektedir.

Sosyal medya hesaplarını aktif şekilde kullanan Zeki Uzundurukan'ın Twitter hesabında 130 bin takipçisi vardır.

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