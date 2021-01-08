Zeki Uzundurukan kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler!

Gündeme gelen Zeki Uzundurukan'ın hayatı ve biyografisi merak ediliyor. Peki Zeki Uzundurukan kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, mesleği ne, hangi takımda? Zeki Uzundurukan hakkındaki bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.