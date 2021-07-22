Zeki Müren'in Öpücüğü filmin çekimleri ekim ayında başlayacak
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Zeki Müren'in Öpücüğü filmin çekimleri ekim ayında başlayacak

Zeki Müren'in Öpücüğü filmin çekimleri ekim ayında başlayacak
Hürriyet - Haberler | Magazin

Usta yönetmen Ezel Akay, daha önce "Neredesin Firuze?" ve "Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü?

Usta yönetmen Ezel Akay, daha önce "Neredesin Firuze?" ve "Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü?" filmlerinde beraber çalıştığı Haluk Bilginer ve Levent Kazak ile yeni projesinde de bir araya geliyor. Üç önemli isim "Zeki Müren'in Öpücüğü" adını taşıyan filmde birlikte çalışacaklar.

İki yıldır filmin senaryosu üzerinde çalışan Levent Kazak, sosyal medya hesabı üzerinden hazırlıkların bittiğini duyurdu:

"Zeki Müren senaryosu geç oldu, güç oldu ama nihayet bitti. Zeki Müren'i anlatmak zormuş, neresinden tutsan elinde kalıyor. Yazılan ilk iki senaryo çöpe gitti. Üçüncüde farklı bir anlatma yöntemi buldum, sanırım maya tuttu. Ezel Akay ile çalışmaya başladık ve Haluk Bilginer'le."

15 yıl sonra bir aradalar

Ezel Akay, Haluk Bilginer ve Levent Kazak'ı 15 yıl sonra yeniden bir araya getiren "Zeki Müren'in Öpücüğü"nün çekimleri ekim ayında başlayacak. Zeki Müren'i Haluk Bilginer canlandıracak.

Ekibin yine "Neredesin Firuze?" filmindeki gibi oldukça renkli ve bol müzikli bir işe imza atacağı öğrenildi. Haluk Bilginer, 2009 yılında bir gazeteye verdiği söyleşide ise Zeki Müren'i canlandırmak istediğini şöyle dile getirmişti:

"Türkiye'yi özellikle 70'li yılları anlatmak için Zeki Müren çok iyi bir araçtır. Senaryonun çalışmalarına başladım. Zeki Müren'i canlandırmayı çok istiyorum."

Kaynak: Hürriyet

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