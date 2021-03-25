Zeki Müren - Hep Sen Varsın sözleri | Hep Sen Varsın şarkı sözleri nelerdir?

Ülkemizin en değerli sanatçılarından birisi olan Zeki Müren'in en beğenilen parçalarından bir tanesi Şimdi Uzaklardasın şarkısının sözleri merak ediliyor. Sizler için 'Hep Sen Varsın' şarkısının sözlerini paylacağız. Haberimizden şarkı sözüne ulaşabilirsiniz.

Klasik Türk müziğinin en büyük isimlerinden biri olarak kabul edilen Zeki Müren bugün Kanal D'de yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler programında anılıyor. Peki Zeki Müren - Hep Sen Varsın sözleri nelerdir?

HEP SEN VARSIN ŞARKI SÖZLERİ

Şarkılarda şiirlerde sevgi dolu nağmelerde

Alnımdaki çizgilerde hep sen varsın sen yaşarsın

Şarkılarda şiirlerde sevgi dolu nağmelerde

Alnımdaki çizgilerde hep sen varsın sen yaşarsın

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Gündüzlerde gecelerde dudaktaki hecelerde

Taçlı taçsız ecelerde hep sen varsın sen yaşarsın

Gündüzlerde gecelerde dudaktaki hecelerde

Taçlı taçsız ecelerde hep sen varsın sen yaşarsın

Hep sen varsın sen yaşarsın

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İçimdeki bin heveste sen aldığım her nefeste

Kalbimdeki kor kafeste hep sen varsın sen yaşarsın

İçimdeki bin heveste sen aldığım her nefeste

Kalbimdeki kor kafeste hep sen varsın sen yaşarsın

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Gündüzlerde gecelerde dudaktaki hecelerde

Taçlı taçsız ecelerde hep sen varsın sen yaşarsın

Gündüzlerde gecelerde dudaktaki hecelerde

Taçlı taçsız ecelerde hep sen varsın sen yaşarsın

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Hep sen varsın sen yaşarsın

Hep sen varsın sen yaşarsın

Hep sen varsın

Sen yaşarsın