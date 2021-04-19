Zeki Altun kimdir? Zeki Altun kaç yaşındaydı, nereli? Zeki Altun biyografisi!

1999 yılında vefat ettiği zamanlara kadar televizyonlarda ve radyolarda okumuş, mûsikî meşk etmiş, talebeler yetiştirmiştir. İlâhî, şuğul ve şarkı formunda 77 eser besteleyen Zeki Altun kimdir? Zeki Altun kaç yaşında, nereli? Zeki Altun mesleği nedir? Zeki Altun hayatı ve biyografisi nedir?

1999 yılında vefat ettiği zamanlara kadar televizyonlarda ve radyolarda okumuş, mûsikî meşk etmiş, talebeler yetiştirmiştir. İlâhî, şuğul ve şarkı formunda 77 eser bestelemiştir. Zeki Altun kimdir? Zeki Altun kaç yaşında, nereli? Zeki Altun mesleği nedir? Zeki Altun hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

ZEKİ ALTUN KİMDİR?

Zeki Altun, 1920 yılında İstanbul'un Vefâ semtinde dünyaya geldi. Yeni Cami müezzinlerinden a'mâ Hâfız Necâtî Efendi'den hıfza başlamış, bilahare Nuruosmaniye Camii başimam hatibi Hâfız Hasan (Akkuş) Efendi'den hıfzını ikmâl eylemiştir.

Hafız Kemal ve Hafız Saadettin Kaynak'tan dînî mûsikî meşk etmiştir. İlk görevi, 1938 yılında Kalenderhane Camii'nde müezzin-kayyımlık'tır. 1939 yılında Beyazıt Camii'ne müezzin olmuş, daha sonraları Yeraltı Camii İmamı Hâfız Rızâ Efendi'nin ısrarıyla naklen Beyoğlu Ağa Camii'ne müezzin olarak geçmiştir.

1950 yılında Teşvikiye Camii'ne müezzin olarak tayin edilmiştir. Bu tarihlerde, konservatuarlarda icrâ heyetinde yer almış, bir ara radyoda fasıl heyetinde de yer almıştır. "Mevlid"i bizzat Ali Rıza Sağman'ın yanına gidip gelmek suretiyle usulüne göre okumayı öğrenmiştir.

Kur'an ve mevlid okumada pek mâhir olan Hafız Zeki Altun, bu özelliğiyle pek çok önemli adresten okuma teklif almış, hatta bir defasında bir filmde mevlid okuması için yüklü miktarda bir para ile teklif getirilmiş ama, o bunu reddetmiştir.

Zeki Altun, T.R.T. radyolarında Nusret Yeşilçay, Ali Gülses, Mecid Sesigür'lerle mevlidler okumuştur. Türkiye Hâfız-ı Kur'ân ve Mevlidhânlar Cemiyeti'nin kurulmasında büyük katkısı vardır.

Hafız Zeki Altun'un mûsikîye hizmeti bununla da sınırlı kalmamış, bir dönem Tercüman Gazetesinde ve daha sonra Son Havadis Gazetesinde "İslam Bülbülleri" "Kur'an Bülbülleri" başlığı ile dönemin hafızlarının hâl tercümelerini yazmıştır.

1999 yılında vefat ettiği zamanlara kadar; muhtelif meclislerde, televizyonlarda ve radyolarda okumuş, mûsikî meşk etmiş, talebeler yetiştirmiştir. İlâhî, şuğul ve şarkı formunda 77 eser bestelemiştir.