"Zekeriya Öz'ün kasası" olduğu iddia edilen avukat Aktaş'ın adli kontrol tedbiri kaldırıldı
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"Zekeriya Öz'ün kasası" olduğu iddia edilen avukat Aktaş'ın adli kontrol tedbiri kaldırıldı

'Zekeriya Öz'ün kasası' olduğu iddia edilen avukat Aktaş'ın adli kontrol tedbiri kaldırıldı
Anadolu Ajansı / Başak Akbulut Yazar - Haberler | Güncel

Yurt dışına kaçan eski savcı Zekeriya Öz'ün Dubai tatilinin masraflarının kendisi tarafından karşılandığına ilişkin Ali Ağaoğlu'ndan belge istediği ve Öz'ün kasası olduğu iddia edilen avukat Tayfun Aktaş'ın, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan yargılanmasına devam edildi.

Yurt dışına kaçan eski savcı Zekeriya Öz'ün Dubai tatilinin masraflarının kendisi tarafından karşılandığına ilişkin Ali Ağaoğlu'ndan belge istediği ve Öz'ün kasası olduğu iddia edilen avukat Tayfun Aktaş'ın, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanık Aktaş ile avukatı katıldı.

Aktaş, asıl avukatının rahatsız olduğunu ve dosyaya mazeret sunduğunu belirterek, hakkındaki hükmün bir sonraki celsede verilmesini istedi.

Aktaş'ın, duruşmaya yetki belgesi ile giren avukatı, müvekkili hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, Aktaş hakkındaki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Öte yandan Aktaş'ın avukatı ve eşi, duruşmanın ardından sanığın fotoğrafını çekmek isteyen basın mensuplarına tepki gösterdi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) yargı alanındaki kumpaslarında kilit rol oynayan ve hakkında yürütülen soruşturma kapsamında meslekten ihraç edilen eski savcı Zekeriya Öz'ün, Dubai tatilinin masraflarının sanık Tayfun Aktaş tarafından karşılandığına ilişkin belge almaları için Aktaş ile bazı kişileri, iş adamı Ali Ağaoğlu'nun ofisine yolladığı belirtiliyor.

Aktaş'ın aynı zamanda "Zekeriya Öz'ün kasası" konumunda olduğunun da ileri sürüldüğü ifade edilen iddianamede, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan, 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi, 9 Nisan 2019'daki duruşmada Aktaş'ın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar vermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Başak Akbulut Yazar

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