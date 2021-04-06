Zeka oyunları, çocukların IQ'sunda yüzde 13'lük artış sağlıyor
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Zeka oyunları, çocukların IQ'sunda yüzde 13'lük artış sağlıyor

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Sağlık
Zeka oyunları, çocukların IQ'sunda yüzde 13'lük artış sağlıyor

Koronavirüs salgını nedeniyle evde daha fazla vakit geçiren ve ekrana daha fazla maruz kalan çocukların zeka gelişimlerini destekleyecek arayışlar sürüyor.

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Koronavirüs salgını nedeniyle evde daha fazla vakit geçiren ve ekrana daha fazla maruz kalan çocukların zeka gelişimlerini destekleyecek arayışlar sürüyor. SevgiliBebek.com kurucusu Nur Olcay, "Zeka Kartları, sağ beyin odaklı okul öncesi ev eğitiminde ilk ve tek uzman onaylı eğitim materyali olarak büyük bir destekçi" dedi.

Okul öncesi eğitim, doğumdan itibaren başlıyor ve çocukların zihinsel gelişiminde büyük rol oynuyor. Bu süreçte eğitim kurumlarının müfredatları kadar özellikle erken dönemde ebeveynlerin evde çocuklarıyla yaptığı eğitici aktiviteler kritik önem taşıyor. Amerika'da Berkeley Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmaya göre, haftada 2 defa zeka oyunları ile zaman geçiren çocukların IQ (zeka) seviyelerinde yüzde 13, mantıklı düşünme düzeylerinde ise yüzde 32'lik artış kaydediliyor.

Okul öncesi eğitimde 1 milyon 629 bin 720 çocuğun bulunduğu Türkiye'de ise yüz yüze eğitimin bir yıl önce başlayan pandemi sürecinde kesintiye uğramasıyla, çocukların evde geçirdiği sürenin arttığı ancak daha fazla ekran başında olmak durumunda kaldığı görülüyor. Mart ayı sonunda alınan yeni salgın tedbirleri kapsamında, en az 1,5 ay boyunca hafta sonları evde kalacakları öngörülen çocukların kaliteli zaman geçirmeleri için anne babaların arayışları da sürüyor. Yanıt ise sağ beyin odaklı erken ev eğitimini Türkiye'ye tanıtan SevgiliBebek'ten geldi. 8 yıl önce kurulan girişim, Zeka Kartları adını verdiği materyallerle çocukların potansiyel zeka gelişimlerine katkı sağlamayı amaçlıyor.

ERKEN EĞİTİME YAPILAN HER BİRİM YATIRIMIN GERİ DÖNÜŞÜ 7-8 OLUYOR

Doğumdan itibaren başlayan okul öncesi dönemde çocukların zihinsel gelişimine destek vermeyi amaçlayan SevgiliBebek.com kurucusu Nur Olcay, girişimin çıkış noktasını şöyle aktardı:

"Bu benim gözümde bir denizyıldızı projesi. Sahile vuran binlerce denizyıldızını gücü yettiğince kurtarmaya çalışan bir girişim. Bu düşünceyle kolları sıvayarak SevgiliBebek'i 2013 yılında kurdum. Çocuklara, okul öncesi eğitime yapılan her yatırımın ilerleyen yıllardaki geri dönüşünün 7-8 katı olduğunu kanıtlayan bilimsel araştırmalar ışığında geliştirilmiş eğitim materyalleri sunuyoruz. Anne babaları ise özgüvenli, mutlu, sağlıklı, meraklı, sorgulayan ve kendisiyle barışık çocuklar yetiştirmelerine ışık tutan bir yol haritasıyla destekliyoruz."

ERKEN EĞİTİMİNDE İLK VE TEK UZMAN ONAYLI MATERYAL, PEK ÇOK KAZANIM SAĞLIYOR

Geliştirdikleri Zeka Kartları'nın sağ beyin odaklı okul öncesi ev eğitiminde ilk ve tek uzman onaylı eğitim materyali olduğunu da vurgulayan Nur Olcay, "2014 yılında Uzakdoğu menşeli Shishida ve Amerikan Glenn Doman erken ev eğitimi yöntemlerini Türkiye'ye getirmek üzere, SevgiliBebek Zeka Kartları tasarladık ve sitemizden satışa sunduk. Bugüne kadar 100 binin üzerinde ebeveyni, 21. yüzyılın temel becerilerini kazandırmaya odaklanan ev eğitimi yöntemleriyle tanıştırmayı başardık. Sevgili Bebek Zeka Kartları, doğumdan itibaren algı açıklığı yaratan ve beynin altyapısını ileriye yönelik daha hızlı ve verimli çalışma üzerine kurgulayan, farklı kriterler doğrultusunda seçilmiş görsellerden oluşuyor. Bu görseller interaktif bazlı sunumlarla bebeklerin sağ beyin loblarında görsel, işitsel, geniş kapsamlı bir genel kültür dağarcığı oluşturmaya ve çocukların gerek konuşma ve dil becerileri gerekse hayal güçleri ve öğrenme içgüdüleri geliştirmelerine yardımcı oluyor" diye konuştu.

Erken eğitim konusundaki farkındalığı artırmayı öncelendirdiklerini belirten ve ebeveyn ve eğitimcilere sundukları ürün ve materyallerle, algısı yüksek, potansiyelini keşfederek en üst seviyede kullanabilen nesiller yetiştirilmesine katkıda bulunmak için çalıştıklarını vurgulayan Olcay, yeni projeleri hakkında da bilgi verdi: "Son günlerde yine yeniden Türkiye'de bir ilki gerçekleştireceğimiz için çok heyecanlıyız. Gelişen beyinler için çok kapsamlı bilişsel kazanımlar sunan saklambaç oyununu interaktif bir kitap kurgusuyla evlere kazandıracağız."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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