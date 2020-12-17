Zehirlenen 3 ineğin başında gözü yaşlı bekleyiş
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Zehirlenen 3 ineğin başında gözü yaşlı bekleyiş

17.12.2020 11:04 | Son Güncelleme: 17.12.2020 11:09
Zehirlenen 3 ineğin başında gözü yaşlı bekleyiş

TRABZON'un Tonya ilçesinde yedikleri ottan zehirlendiği sanılan 1 ineği telef olan, tedaviye yanıt vermemesi üzerine 3 ineğinin de durumu ağırlaşan Emine Başkan (51), gözyaşı dökerek hayvanlarının sağlığına kavuşmasını bekliyor.

TRABZON'un Tonya ilçesinde yedikleri ottan zehirlendiği sanılan 1 ineği telef olan, tedaviye yanıt vermemesi üzerine 3 ineğinin de durumu ağırlaşan Emine Başkan (51), gözyaşı dökerek hayvanlarının sağlığına kavuşmasını bekliyor.

İlçeye bağlı Kalemli Mahallesi'nde tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan Emine Başkan, yaklaşık 2 hafta önce özel bir işletmeden satın aldığı samanları, ahırdaki 4 büyükbaş hayvanlarına yedirdi. Zamanla sütten kesilen hayvanların ayağa kalkamayıp sürekli yatması üzerine Başkan, veteriner hekimden yardım istedi. Veteriner hekimce yapılan kontrolde gıda zehirlenmesi tespit edilen büyükbaşlara ilaç ve aşı tedavisi uygulandı. Ayağa kalkamayan ve sürekli yatan büyükbaşlardan 1'i telef oldu. Telef olan hayvan, aile fertlerince arazilerinde açılan kuyuya gömüldü. Diğer hayvanların durumumun giderek kötüleşmesi üzerine Başkan, farklı veterinerlere de başvurarak yardım istedi. Diğer veteriner hekimlerce, zehirlenen hayvanlarının da telef olabileceği, uygulanan tedavilerin olumlu yanıt vermediği yanıtı üzerine Başkan, büyük üzüntü yaşadı. Ahırda ölüme terk edilen 3 büyükbaş hayvanının başından bir an olsun ayrılmayan Başkan, gözyaşı dökerek, kendisine uzatılacak yardım elini bekliyor.  

'ÇARESİZ ÖLMELERİNİ BEKLİYORUZ'Hayvanlarının sağlığına kavuşmasını bekleyen Emine Başkan, "Veteriner hekim getirdik, hayvanlarımızın zehirlendiğini söylediler. Hayvanlarımızın telef olacağını söylediler. 4 tane ineğim var; bunların ottan zehirlendiğini baytarlar bize söyledi. 4 tane veteriner getirdik hepsi aynı şeyi söyledi. İneklerin, etlerinin de kesinlikle yenilmeyeceğini söylediler. Çaresiz ölmelerini bekliyoruz. Ne yapacağız bilmiyoruz" dedi.'HAYVANLARIMIZ YATIYOR, KALKAMIYOR'Geçimini hayvancılıkla sağlayan aile fertlerinden Tevfik Başkan da, "Yaklaşık 2 hafta önce birinci sırada olan hayvanımız yerinde tepinmeye başladı. Veterineri aradık. Hekim bey ineği gördükten sonra 'bu hastalık hepsinde belirecek' dedi. Bu hastalık bu ahıra girdiyse hepsine bulaşacak. Veteriner hekime ne yapacağımızı sorduk. Bunlara 'hiç ilaç yaparak masraf yapmayın' dedi. Durumu en ağır olan ortadaki inek düştü. Sonra yanındaki düştü. 15 güne yakındır hayvanlarımız bu şekilde yatıyor, ayağa kalkamıyor. Çaresizce bekleyişteyiz" diye konuştu.'ONLAR DA BİZ DE CAN ÇEKİŞİYORUZ'Aileden Hanife Başkan da, çaresiz bekleyişlerinin sürdüğünü anlatarak "İneklerimiz ahırda devamlı yatıyor, ne uykumuz, ne yememiz, ne gezmemiz var. İneklerimiz ahırda can çekişiyor biz onlara hiçbir şey yapamıyoruz. Onlar da biz de can çekişiyor" dedi.

Zehirlenen 3 ineğin başında gözü yaşlı bekleyiş
Zehirlenen 3 ineğin başında gözü yaşlı bekleyiş
Zehirlenen 3 ineğin başında gözü yaşlı bekleyiş
Zehirlenen 3 ineğin başında gözü yaşlı bekleyiş
Zehirlenen 3 ineğin başında gözü yaşlı bekleyiş
Zehirlenen 3 ineğin başında gözü yaşlı bekleyiş
Zehirlenen 3 ineğin başında gözü yaşlı bekleyiş
Zehirlenen 3 ineğin başında gözü yaşlı bekleyiş
Zehirlenen 3 ineğin başında gözü yaşlı bekleyiş
Zehirlenen 3 ineğin başında gözü yaşlı bekleyiş
Zehirlenen 3 ineğin başında gözü yaşlı bekleyiş
Zehirlenen 3 ineğin başında gözü yaşlı bekleyiş
Zehirlenen 3 ineğin başında gözü yaşlı bekleyiş

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İnan KALYONCU

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