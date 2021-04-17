Zarrab'la yasak aşk yaşadığı iddia edilen Hadise'nin Ebru Gündeş'le ilgili paylaşımı yeniden gündem oldu

Ebru Gündeş'in boşanma aşamasındaki eşi Reza Zarrab'la Hadise'nin yasak aşk yaşadığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Olayın yankıları sürerken Hadise'nin O Ses Türkiye yarışmasında jüri üyeliğine veda eden Ebru Gündeş'le ilgili paylaşımı yeniden gündem oldu.

11 yıldır evli olduğu eşi Reza Zarrab'dan boşanmak için dava açan Ebru Gündeş, Zarrab'ın başka kadınlarla ilişkisi olduğunu öne sürdü. Zarrab'ın aşk yaşadığı kadınlardan birinin Ebru Gündeş'in yakın arkadaşı Hadise olduğu iddiası ise magazin gündeminde bomba etkisi yarattı. Gözlerin çevrildiği Hadise'nin konuyla ilgili avukatı aracılığıyla bir açıklama yapacağı öğrenildi.

EN BÜYÜK DESTEKÇİSİYDİ

O Ses Türkiye yarışmasında birlikte jüri üyeliği yapan Hadise ve Ebru Gündeş'in aralarından su sızmıyordu. Zarrab'ın yaşadığı sıkıntılı günlerden dolayı o dönem zor zamanlar geçiren ve yarışmaya veda etmek zorunda kalan Ebru Gündeş'in en büyük destekçilerinden biri ise Hadise'ydi.

"SEN BENİM KOCA YÜREKLİ DOSTUMSUN"

Ebru Gündeş, yarışmaya veda ettikten sonra Hadise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ebru canım sen benim için çok önemlisin... Örnek aldığım, dostluğunu sevdiğim, sanatına saygı duyduğum ve her zaman ne olursa olsun arayabileceğim koca yürekli sevdiğim dostumsun... Senin yerin o koltukta farklı ve hep öyle kalacaktır. Yaşadığın ne olursa olsun bizim sevgimiz, saygımız birbirimize değişmez. Seni çok seven Hadise" ifadelerine yer vermişti.

O KIYAFETLERİ ZARRAB MI ALDI?

Hadise ile Reza Zarrab'ın Amerika'da birçok kez bir araya geldiği hatta en son 2019 yılında Amerika'da birkaç kez buluştukları ileri sürüldü. Öte yandan Hadise, Amerika'dan dönerken dünyaca ünlü markalardan kıyafetlerin fotoğraflarını paylaşmıştı. Bu kıyafetlerin şarkıcıya Reza Zarrab tarafından hediye edildiği de konuşulanlar arasında. Hatta ve hatta Hadise'nin 'Küçük Bir Yol' şarkısının klibinde giydiği ve Zarrab tarafından hediye edildiği söylenen Valentino marka elbisenin 146 bin TL olduğu ortaya çıkmıştı.