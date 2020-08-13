Zara Ziraat Odası Başkanı Şimşek'ten köy gezileri Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek, köylerde çiftçilerin sorunlarını dinledi.

Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek, köylerde çiftçilerin sorunlarını dinledi.

Başkan Şimşek, Iğdır, Beypınarı, Karaçayır, Körpınar, Aşağıçamözü ve Yukarıçamözü köylerini ziyaret ederek, çiftçilik ve hayvancılık konularında köy muhtarlarından bilgi aldı.

Köy meydanlarında ve köy konaklarında çiftçilerle bir araya gelen Şimşek, "Kovid-19 salgını nedeniyle uzun bir süre köy gezilerimize ara vermek zorunda kaldık. Aylar sonra başladığımız ziyaretlerde salgın sürecinin köylerimizde etkilerini, çiftçiliğin ve hayvancılığın ne durumda olduğunu gözlemledik. Gezilerimizde bizlere gösterdiği yakın ilgilerinden dolayı muhtarlarımıza, çiftçilerimize teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

Kaynak: AA