Zara'ya "En İyi Yorumcu Ödülü" Sahibi

Zara'ya "En İyi Halk Müziği Yorumcusu" ödülü verilirkenusta sanatçı Bedia Akartürk'e de "Yaşam Boyu Onur Ödülü" verildi.Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın ise sazını eline alıp Neşet Ertaş türküleri söyledi.

Bu yıl Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'nın himayelerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi, Kırşehir Valiliği ve Kırşehir Belediyesi işbirliğinde, Türk Telekom'un katkılarıyla, Demirören Medya Grubu'nunmedya sponsorluğunda ikinci kez düzenlenen "Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Festivali" 3-5 Ağustos tarihlerinde ozanlar diyarı Kırşehir Cacabey meydanında yapıldı. Festivalde yine büyük ustanın üç kelime ile özetlediği hayat felsefesi "sevgi, saygı ve hoşgörü" çerçevesinde konserler, söyleşiler ve panellerin yanı sıra bir de ödül töreni yapıldı.

Duygu Canbaş'ın sunuculuğunu üstlendiği festivalin ikinci gününde, Cacabey meydanındaki etkinlikleri Ak Parti Kırşehir milletvekili Mustafa Kendirli, Kırşehir Valisi İbrahim Akın ve Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci'de izlediler. Festivalin konser sanatçıları arasında ise halk müziğinin yepyeni isimleri ve farklı konuk sanatçıları vardı. Finalde Zara'dan önce sahneye çıkan sanatçılar arasında Hulusi Gökmeşe, Deniz Toprak, Hollanda'dan gelen Grup Makas ve Hasan Meral konserlerinde kendi şarkılarının yanı sıra Neşet Ertaş türkülerine de yer verdiler.

İBRAHİM KALIN KIRŞEHİR'E SAZI SÖZÜ İLE GELDİ…

Kırşehir'e Neşet Ertaş Kültür Sanat Festivali için gelen Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, katıldığı söyleşide halk müziğinin usta isimleri Erol Parlak, Okan Murat Öztürk, Kubilay Dökmetaş ve Bayram Bilge Tokelile birlikte Neşet Ertaş'ı anlattılar. Söyleşi sonunda ise Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Erol Parlak ile birlikte sahneye çıkarak bozlak ustası Neşet Ertaş'a ait üç türkü seslendirdi. İbrahim Kalın, merhum Neşet Ertaş'ın annesine yazdığı "Neredesin Sen" adlı türkü ile "Sen Benimsin" ve "Zorumuş Meğer" adlı türküleri saz çalarak seslendirdi. Salonda ayakta alkışlanan Kalın ve Parlak, Neşet Ertaş'ın fotoğraflarının yer aldığı serginin kurdelasını kesip sergiyi gezdiler.

Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleşen moderatörlüğünü Duygu Canbaş'ın yaptığı söyleşi sonrasında sahneye çıkan ve "Yaşam Boyu Onur Ödülü" alan Bedia Akartürk canlı performansı ile salondan büyük alkış aldı. Ödül töreninde günün anısına Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, İbrahim Kalın'a etkinliğe verdiği desteklerden dolayı saz hediye etti.

ZARA'YA "EN İYİ HALK MÜZİĞİ YORUMCUSU" ÖDÜLÜ…

Festivalin son konserini ise Zara verdi. Yirmi yıldır profesyonel olarak sahnede olan sanatçıya konser sırasında Erol Parlak ve Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci tarafından "En İyi Halk Müziği Yorumcusu" ödülü verildi. Ödüle çok sevinen Zara "Ben kazandığım bütün başarılarımda, girdiğim müzik sınavlarında ve yarışmalarda Neşet Ertaş türküsü okudum. Benim için onun ve Kırşehir'in yeri farklıdır. Bana övgü dolu sözler söylerdi. Bu övgülerin karşılığını da bir gün alacaksın derdi. Bugün onun memleketinde ve onun adı olan çok önemli bir ödülü alıyorum" dedi. Ünlü sanatçı sevilen şarkıları ve güçlü yorumu ile büyük beğeni topladı. Zara'yı Bedia Akartürk de dinledi…