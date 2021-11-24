Zara Muhtarlar Derneği Başkanlığına Öncü seçildi
Sivas'ta Zara Köy ve Mahalle Muhtarlar Derneği Başkanlığına Hatip Mahallesi Muhtarı Osman Öncü seçildi.
SİVAS (AA) - Sivas'ta Zara Köy ve Mahalle Muhtarlar Derneği Başkanlığına Hatip Mahallesi Muhtarı Osman Öncü seçildi.
Zara Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongrede, 17 yıl dernek başkanlığı yapan ve yeniden aday olmayan Zeki Şimşek"onursal başkanlığa" getirildi.
Zara Kaymakamı Meriç Dinçer de Şimşek'e plaket takdim etti.
Hatip Mahallesi Muhtarı Osman Öncü ile Ütük Köyü Muhtarı İbrahim Kızık'ın aday olduğu genel kurulda, 144 delegeden 73'ünün oyunu alan Öncü, başkanlığa seçildi.
Yeni yönetim kurulu da Abdulkadir Sazak, Cafer Altınok, Efendi Karaman, Mustafa Solar, Mahmut Akkaya, Vahap Şener'den oluştu.
Kongreye, Belediye Başkanı Fatih Çelik, AK Parti Zara İlçe Başkanı Ahmet Okur, kurum amirleri de katıldı.
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AA / İbrahim Özel - Son Dakika Haberleri