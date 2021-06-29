Zara Kaymakamı Meriç Dinçer görevine başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Zara Kaymakamı Meriç Dinçer görevine başladı

Zara Kaymakamı Meriç Dinçer görevine başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sivas'ın Zara ilçesi Kaymakamlığı görevine atanan Meriç Dinçer, görevine başladı.

Sivas'ın Zara ilçesi Kaymakamlığı görevine atanan Meriç Dinçer, görevine başladı.

Samsun'a bağlı Salıpazarı Kaymakamlığı görevinden Zara Kaymakamlığı görevine atanan Meriç Dinçer, 1989 yılında Tokat'ın Turhal İlçesinde doğdu. 2014 yılında Gaziosmanpaşa Üniversitesi İdari ve İktisadi Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden, 2017 yılında da Anadolu Üniversitesi Adalet bölümünden mezun olan Dinçer, 2015 yılında Turhal Belediyesi Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı görevinde bulundu. 2018 yılında Kaymakamlık sınavını kazanarak Tokat Valiliği Kaymakam adaylığı, Samsun'un Havza, Tokat'ın Turhal ilçelerinde Kaymakam refikliği görevlerini ifa eden Dinçer, 2019 yılında Samsun'un Salıpazarı Kaymakamı olarak atandı. Sivas'ın Zara ilçesine Kaymakam olarak atanan Dinçer, 28 Haziran tarihi itibariyle görevine başladı. - SİVAS

Zara Kaymakamı Meriç Dinçer görevine başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Binali Yıldırım Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Şeyma Subaşı Kıvanç Tatlıtuğ Mehmet Ali Erbil Yiğit Marcus Aral
Spor Ali Koç Mert Müldür Aziz Yıldırım Ahmet Nur Çebi Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Zara Kaymakamı Meriç Dinçer görevine başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.6.2021 15:26:50. #1.16#

title