Zara'da hayvan pazarı açıldı

Sivas'ın Zara ilçesinde, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarı açıldı.

Sivas'ın Zara ilçesinde, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarı açıldı.

Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek, canlı hayvan pazarını ziyaret etti.

Ziyaret sonrası açıklama yapan Zeki Şimşek, "Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi açılan canlı hayvan pazarımızda besicilerimizi ziyaret ederek kurbanlık satışlarının durumu hakkında bilgi aldık. Satışların genel olarak iyi olduğunun bilgisini edindik. Besicilerimiz kurbanlıkları büyükbaşlarda 7 ile 25 bin TL'ye, küçükbaşlarda bin 500 ile 3 bin TL arasında satmaktalar." dedi.

Besicilerin yem maliyetlerinden şikayet ettiğini dile getiren Şimşek, "Geçen yıllara nazaran bu yıl kurbanlık alan sayısının arttığını gözlemlemekteyiz. Kurbanlık satışı yapan üretici sayısı da azalmış durumda." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Özel