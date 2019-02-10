Zara'da "Haydi Çocuklar Camiye" Projesi Sona Erdi

Zara ilçesinde uygulanan "Haydi Çocuklar Camiye" adlı proje sona erdi.

Zara Müftülüğü tarafından ilçe merkezinde dört camide uygulanan projenin sona ermesi dolayısıyla Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda tören düzenlendi.

Törende konuşan Sivas Müftüsü Yusuf Akkuş, çocukların yarıyıl tatilinde soğuk ve karanlık demeden 11 gün süreyle 5 vakit camiye koştuklarını söyledi. Projede emeği geçenlere teşekkür eden Akkuş, "Ne güzel ki çocuklarımız daha bu yaşta hayırda yarıştılar. Sivas'ta Zara örnek bir ilçemiz oldu, Zara gençlik merkezini kurdu, çocuklara, gençlere hizmet veriliyor." dedi.

Zara Müftü Vekili Ali Özbay ise müftülük bünyesinde açılan Zara Gençlik Merkezi'nde çocuklar ve gençlerin hem eğitim aldıklarını hem de sosyal ve sportif etkinlikler yapma imkanı bulduklarını belirtti.

Konuşmaların ardından sure ezberlemede 6-7 yaş, 8-9-10 yaş, 11-12-13 yaş kategorilerinde dereceye giren ve 11 gün süre ile 5 vakit namaza giden çocuklara bisiklet, tablet, kol saati, futbol topu ve çeşitli hediyeler verildi.

Törene, İl Müftü Yardımcıları Harun Özkan, Dr. Halil Taşpınar, Şube Müdürleri Ömer Uluçay, Ayhan Elmadağ, Zara İlçe Milli Eğitim Müdürü Alaeddin Çakmaktaş, Zara Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Ahmet Murat Yiğit, İl Gençlik Koordinatörü Efendi Tek, Zara Gençlik Koordinatörleri Mehmet Çelebi, Fatih Türk, öğrenciler ve velileri katıldı.

Kaynak: AA