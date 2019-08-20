Zara'da hasat sonu şenliği yapıldı

20.08.2019 14:16

Sivas'ın Zara ilçesinde "hasat sonu" şenliği düzenlendi.

Zara Ziraat Odası tarafından Şeyh Merzuban Mahallesi kırsalında düzenlenen şenlikte konuşan Kaymakam Mehmet Sayın, çiftçilerin bölgelerinde doğru ürün yetiştirdiklerinde istenen verimin alınacağını söyledi.

Sayın, bu konuda çiftçilerin bilgilendirilmesi ve teşvik edilmesi gerektiğini kaydetti.

Belediye Başkanı Fatih Çelik ise "İlçemizde hasat döneminin sonuna gelinmesi dolayısıyla düzenlenen şenlikte bir araya geldik ve bir eski örf, adetimizi canlandırdık. Çiftçilerimize bereketli, kazançlı ürün dönemi geçirmelerini temenni ediyorum" diye konuştu.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ufuk Ateş de "Bölgemiz yem bitkisi yetiştiriciliğine uygun bir toprak yapısına sahiptir. Daha çok yem bitkisine ağırlık verilmesi çiftçilerimizin emekleri için doğru bir tercih olacaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA