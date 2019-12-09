Zara'da, camilerde 'askıda çorap' uygulaması

09.12.2019 10:00 | Son Güncelleme: 09.12.2019 10:01

SİVAS'ın Zara ilçesinde kaymakamlık tarafından başlatılan 'Askıda çorap' projesi ilgi gördü.

Zara Kaymakamlığı tarafından ekim ayında 'Askıda çorap' projesi hayata geçirildi. İlçe Kaymakamı Mehmet Sayın öncülüğünde çalışma başlatan ekipler, cami imamlarıyla bir araya gelerek proje hakkında istişarede bulunuldu. Din görevlilerinin istekleri dinlendikten sonra askıda çorap projesini hayata geçirdi. Proje ekibi ilçe merkezindeki camilerin duvarlarına monte etikleri standa çorap astı. Özellikle işten gelen ve ihtiyaç sahibi olan vatandaşlar bu çorapları ücretsiz alabiliyor. İlk etapta ilçe merkezindeki camilerde uygulamaya alınan proje, ilerleyen dönemlerde köy camilerinde de hayata geçirilecek. Projeden cuma hutbesinde de bahsedilerek uygulama hakkında vatandaşlar bilgilendirildi.

Kaynak: DHA