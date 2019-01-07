Zara'da 36 Sözleşmeli Öğretmen Göreve Başladı

Sivas'ın Zara ilçesinde göreve yeni başlayan sözleşmeli öğretmenler için program düzenlendi.

Zara Belediyesi tarafından ilçede göreve başlayan 36 sözleşmeli öğretmen için Millet Konağı'nda program gerçekleştirildi.

Programda konuşan Zara Kaymakamı Mehmet Sayın, öğretmenlere yeni görevlerinde başarı dileyerek, "Öğretmenlik mesleği insan yetiştirmek, nesiller yetiştirmek, ülke ilimine ve bilimine katkı sunmak için bir anahtardır. Öğretmenlik kutsal bir görevdir. İlçemizde göreve başlayan öğretmenlerimize başarılar diliyorum." dedi.

Zara Belediye Başkanı Sayıt Ahmet Pala ise eğitim neferlerinin her zaman yanlarında olduklarını ifade ederek, "İlim Çin'de de olsa gidip alın', 'Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum' diyen bir ecdadın evlatları olarak öğretmenlerimizi önemsiyor ve benimsiyoruz. Çıktıkları bu kutsal yolda her zaman yanlarında olduğumuzu bildiriyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Zara İlçe Milli Eğitim Müdürü Alaeddin Çakmaktaş, seslendirdiği türkülerle meslektaşlarına keyifli anlar yaşattı.

Kaynak: AA