Zara CHP İlçe Başkanı Karaman güven tazeledi

25.12.2019 12:04 | Son Güncelleme: 25.12.2019 12:24

CHP Zara İlçe Başkanlığı olağan genel kurulunda mevcut başkan Arslan Karaman yeniden seçildi.

Belediye düğün salonunda düzenlenen kongre, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, kongrede yaptığı konuşmada, "Türkiye genelinde son yerel seçimlerde partimiz olarak başarılı bir seçim süreci geçirdik. Bu kongremizle partimiz ileriye bakarak Zara'da belediye başkanlığı, il genel meclisi ve belediye meclis üyeliği için çalışacak. Hedeflerimiz her zaman ileri olacak. Kongremiz partimize, ilçemize, ilimize ve ülkemize hayırlı olsun." dedi.

Dilek ve temennilerin dinlenildiği kongrede gerçekleştirilen seçime iki liste katıldı.

Toplam 114 delegenin oy kullandığı kongrede 62 oy alan Arslan Karaman yeniden ilçe başkanlığına seçilirken, diğer aday Sevilay Lütfullahoğlu 52 oy aldı.

Mehmet Danacı, İpek Coşkun, Nimet Çelebi, Sevda Keleş, Bilal Çatak, Mert Ali Toprak, Kemal Büyük, Mahmut Alkaya, Kubilay Balta, Yadigar Özcan, Kemal Turan ve Zafer Şen yönetim kurulu üyesi oldu.

Kaynak: AA