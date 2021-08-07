Zara Belediyesi üstyapı çalışmalarına hız verdi

Zara Belediyesi üstyapı çalışmalarına hız verdi Üst yapı çalışmalarına hız veren Zara Belediyesi, Karşıyaka Mahallesi'nde çalışmalara başlatıldı.

Zara Belediyesi üstyapı çalışmalarına hız verdi

Üst yapı çalışmalarına hız veren Zara Belediyesi, Karşıyaka Mahallesi'nde çalışmalara başlatıldı.

SİVAS - Zara Belediyesi alt yapı çalışmaları tamamlanan bölgelerde üst yapı çalışmalarına hız verdi.

İlçeye bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde geçtiğimiz yıl altyapı çalışmalarını tamamlayan Zara Belediyesi, üstyapı çalışmalarına başladı. Çalışmalar kapsamında elektrik direklerinin yer altına alınmasının ardından kaldırımları ve eski asfaltı sökerek zemin sağlamlaştırma işlerine başlanılan Karşıyaka Mahallesi Mehmet Habib Soluk Caddesi'nde kaldırım yenileme, sıcak asfalt ve aydınlatma işleri gerçekleştirilecek.

Üst yapıya geçildi

Konu hakkında açıklama yapan Belediye Başkanı Fatih Çelik, "Karşıyaka mahallemizdeki üstyapı çalışmalarımıza başlamış bulunmaktayız. Önceki yıllarda içme suyu hatlarında değişikliği gerçekleştirdik. Bu yılda üstyapı çalışmasını bitireceğiz. Kaldırım ve yol, yol çalışmasını gerçekleştirirken mevcut asfalt üzerine asfalt düzenlemesi gerçekleştirmedik. Önce zemin güçlendirmesini, daha sonra da asfalt çalışmamızı gerçekleştireceğiz. Asfalt çalışmamız, Karşıyaka mezarlığının üst kısmından başlayacak, çarşı merkezindeki ana yol bağlantısı olan Varinli caddemizin tamamına uygulanacak. Bu hizmetle Karşıyaka mahallemizin uzun yıllar süren mağduriyetini sonlandırmış olacağız" dedi

Öz kaynaklar kullanılıyor

Çelik, "Bu yolun çalışması için şayet ihaleye çıksa idik 3.5-4 milyon gibi bir maliyetle karşılaşmış olacaktık. Bu çalışmamızı borçlanmadan, kendi öz kaynaklarımızla bir milyon TL gibi bir rakamla bitirmiş olacağız. 3 milyon gibi bir kamu kaynağının yine belediyemizde muhafaza etmiş olacağız. Mahallelerimizdeki üstyapı çalışmaların tamamı özkaynaklarımızla gerçekleşmiş oldu" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Seda Özel