Zanka kimdir? Zanka kaç yaşında? Zanka nereli? Zanka hangi takımda oynuyor?

Zanka kimdir? Zanka kaç yaşındadır? Zanka hangi takımd aoynuyorr? Mathias Zanka, yeni sezonda hangi takımda oynayacak?

23 Nisan 1990 yılında Kopenhag'da dünyaya gelen Zanka kimdir? Zanka kaç yaşındadır? Zanka mesleği nedir? Genelde Zanka olarak bilinen Mathias Jattah-Njie Jorgensen, Şampiyonluk kulübü Huddersfield Town ve Danimarka milli takımı için oynayan Danimarkalı profesyonel bir futbolcudur.

ZANKA KİMDİR?

Zanka, 23 Nisan 1990 yılında Kopenhag'da dünyaya gelmiştir. Gambiya asıllı Danimarkalı oyuncu defans mevkiinde oynuyor. Kariyerine ülkesinin B93 takımında başlamıştır. 2007 yılında Kopenhag'a transfer olan Zanka, 2012'de ise PSV'ye geçti.

2014'te tekrar Kopenhag'a giden oyuncu son olarak İngiliz ekibi Huddersfield ile anlaşma sağlamıştı. Geçtiğimiz sezonda 25 karşılaşmada forma giyen Mathias Zanka 3 gol ve 1 asist istatistiğine sahip.

ZANKA YENİ SEZONDA HANGİ TAKIMDA OYNAYACAK?

1,89'luk oyuncunun takımıyla 2020'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.