"Zamansız Zamanlar" sergisi, Nevmekan Sahil Galeri'de açıldı

ÜSKÜDAR, İSTANBUL (AA) - Ressam Osman Yılmazer'in medeniyet sembollerini kendine özel bir estetikle işlediği eserlerinden oluşan "Zamansız Zamanlar" sergisi, Nevmekan Sahil Galeri'de sanatseverlerle buluştu.

Açılışa, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in yanı sıra kültür sanat dünyasından birçok isim katıldı.

Sergiye ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Yılmazer, eserlerinde zamanın içerisindeki hiçliği aradığını dile getirerek, "Zamanın içindeki sırlara erişmeye çalıştık." ifadesini kullandı.

Yılmazer, serginin aynı zamanda Batı ve Doğu kültürlerinin bir nevi sentezi olduğuna işaret ederek, "Kozmoloji, tasavvuf, şifa kaynağı olduğu düşünülen kültürel sembolleri kullandım. Karışık teknikte çalışılmış 64 parçadan oluşan sergi, ağırlıklı olarak kağıt ve tuval üzerine çalışıldı." dedi.

Aynı zamanda Üsküdar'dan ilham alınarak hayata geçirilen eserlerin yer aldığı sergi, 20 Mart'a kadar Nevmekan Sahil Galeri'de ziyaret edilebilecek.???????