Zamanında ve doğru müdahale jandarma astsubayın hayatını kurtardı
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Zamanında ve doğru müdahale jandarma astsubayın hayatını kurtardı

Zamanında ve doğru müdahale jandarma astsubayın hayatını kurtardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Eskişehir'de kendisini rehin alarak çevreye ateş eden şahsa müdahale esnasında ağır yaralanan jandarma astsubayı doğru müdahaleyle hayata bağlayan 112 Acil ekibine, Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ercüment Ercan teşekkür ziyaretinde bulundu.

Eskişehir'de kendisini rehin alarak çevreye ateş eden şahsa müdahale esnasında ağır yaralanan jandarma astsubayı doğru müdahaleyle hayata bağlayan 112 Acil ekibine, Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ercüment Ercan teşekkür ziyaretinde bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Tepebaşı'na bağlı Akkaya köyünde kendini rehin alan ve çevreye ateş ederek halk güvenliğini tehdit eden şahıs, polis ve jandarma ekiplerinin yaklaşık 5 saat süren çabalarına rağmen ikna olmadı. Ekiplerin müdahalesi esnasında ağır yaralanan görevli astsubaya İl Ambulans Servisi Başhekimliğine bağlı 112 Acil personeli müdahale etti. Ambulansta görevli Paramedik Fatma Topkaya Tezel, Acil Tıp Teknisyeni Zeliha Sorkuncuk, Sürücü Acil Tıp Teknisyeni Hakan Ercan yaptıkları başarılı acil müdahale ile ağır yaralanan astsubayı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servis'ine bilinci açık ve genel durumu iyi şekilde nakletti.

Olay anında görevli Komuta Kontrol Merkezi danışman hekimi Dr. Burcu Er Uslu'yu anbean bilgilendiren ekip şefi Paramedik Fatma Topkaya Tezel ve ekibine, İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Veli Görkem Pala'ya Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Ercüment Ercan teşekkür ziyaretinde bulundu. Yapılan ziyarette Ercan, jandarma ve polis ekipleri ile olay boyunca bekleyen, sonrasında gelişen olumsuz durumda hızlı ve donanımlı müdahalesi ile astsubayın hayatını kurtarmaya yönelik yaptıkları müdahale için 112 Acil ekibine teşekkürlerini iletti. Ayrıca "Vatan Bize, Bizler Size Emanetiz" yazılı pasta ve çiçek ile tüm Eskişehir İl Ambulans Servisi 112 Acil Ambulans çalışanlarına teşekkür edildi. - ESKİŞEHİR

Zamanında ve doğru müdahale jandarma astsubayın hayatını kurtardı
Zamanında ve doğru müdahale jandarma astsubayın hayatını kurtardı
Zamanında ve doğru müdahale jandarma astsubayın hayatını kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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