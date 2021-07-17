Zamanında müdahaleyle büyümeden söndürüldü
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Zamanında müdahaleyle büyümeden söndürüldü

Zamanında müdahaleyle büyümeden söndürüldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

İlçenin Dombayçayırı köyü istikametine doğru Kaletepe mevkiinde orman yangını ihbarı alan ekipler zaman kaybetmeden harekete geçti. Dodurga Belediyesi itfaiyesi ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler kısa sürede yangının çıktığı alana ulaştı. Hızlı bir şekilde yangına müdahale eden ekipler, yangını kontrol altına alarak soğutma çalışmalarını gerçekleştirdi.

Dodurga Belediye Başkanı Selim Tuna havaların ısınmasıyla birlikte ormanlık alanları tercih eden vatandaşları ateş yakmamaları konusunda uyardı. Başkan Selim Tuna, "Bugün ormanlarımız da çıkan yangın Bozüyük Orman İşletme Müdürlüğümüzün ekipleri ve belediye itfaiyemizin müdahalesiyle büyümeden söndürülmüştür. Acil müdahale eden Bozüyük Orman İşletme Müdürlüğümüz çalışanlarına ve belediye personelimize teşekkür ederim. Lütfen ormana gittiğimizde ateş yakmayalım" dedi. - BİLECİK

Zamanında müdahaleyle büyümeden söndürüldü
Zamanında müdahaleyle büyümeden söndürüldü
Zamanında müdahaleyle büyümeden söndürüldü
Zamanında müdahaleyle büyümeden söndürüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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