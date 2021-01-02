'Zaman geçmiyor' diyorsanız sizi böyle alalım

FOTOĞRAF ALBÜMLERİNİZİ DÜZENLEYİN

Güzel anıları yad ederek fotoğraf albümlerinizi düzenleyebilirsiniz. Çocuklarınızın küçüklük, kendinizin gençlik, sevdiklerinizin komik hallerini gösteren fotoğraf karelerinin içinde kaybolup zamanın nasıl geçtiğini fark etmeyeceksiniz bile...

CD'LERE ELVEDA

Artık tüm dizilere, filmlere, belgesellere çevrimiçi platformlardan istediğimiz anda ulaşabiliyoruz. Evdeki kullanmadığınız DVD'leri ayıklayabilirsiniz. Tabii birkaç klasiğinizi hatıra olarak saklayabilirsiniz...

GARDIROBUNUZU ELDEN GEÇİRİN

Gardırop detoksu yapabilirsiniz. "Nasılsa evdeyiz" diye düşünüp çıkarmadığınız kışlık giysilerinizi ve ayakkabılarınızı raflardan indirin. Kullanmadığınız kıyafet ve aksesuarlarınızı ihtiyacı olan kişilere vermek için ayırın. Yeni kombinler yaparak fotoğraflarını çekin... Çıkmanız gerektiğinde hızlıca hazırlanmanıza yardımcı olur.

TOPRAKLA İLGİLENİN

Teraryum yapmak çok kolay. Cam fanus ve çakıl taşı gibi malzemelerle dekoratif bir tasarım yapabilirsiniz. İhtiyacınız olan tek şey suyu bünyesinde tutmayan bir toprak. Tabana malzemeyi yerleştirip toprakla bu malzemenin üstünü iyice kapatın. Buraya kaktüs ve sukulent ailesine ait bitkileri dikebilirsiniz.

SPOR YAPIN

YouTube'dan ücretsiz erişebileceğiniz egzersiz kanallarından da faydalanarak günlük sporunuzu yapabilirsiniz.

SOSYAL MEDYA HESAPLARINIZI TEMİZLEYİN

Takip ettiğiniz profillerin fazlalığı nedeniyle ana sayfanızdaki hiç bitmeyen akışları, sosyal medya hesaplarınızı temizleyerek engelleyebilirsiniz. Eski paylaşımlarınızı da gözden geçirebilir, fotoğraf ve videolarınızı yeniden düzenleyebilirsiniz.

MEDİTASYON VE YOGAYA BAŞLAYIN

Yoga ve meditasyonun stres, endişe, korku gibi hislerimizin üzerinde güçlü etkileri var. İnternetten başlangıç seviyesindeki videoları izleyip egzersizleri deneyebilirsiniz.

PODCAST DİNLEYİN

Son dönemin popüler mecrası podcast'ler... Teknolojiden sinemaya veya ilişkilerden gündeme kadar her konuda bir podcast serisi bulmak mümkün. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast gibi platformlarda kendinize uygun bir konu bulabilir siz de bu dünyaya bugün katılabilirsiniz.

KİTAPLARINIZI AYIKLAYIN

Okuduğunuz kitapları ayırıp ihtiyaç sahibi okullara, yardım kuruluşlarına vermek için hazırlayın. Kitaplığınızı düzenlerken eserleri kategorilere ayırabilirsiniz.

MUTFAĞA GİRİN

Şef İdil Yazar'dan 'çikolatalı tahinli kup' (3 kişilik)

NE LAZIM?

175 gram bitter çikolata

4 yemek kaşığı tahin

1 yumurta

Vanilya özütü

250 ml krema

Süsleme için:

80 gr. susam

100 gr. şeker

NASIL YAPARIM?

Krema dışında tüm malzemeyi blender'dan geçirin. Kremayı ısıtın, blender'a ekleyip çekin. Kuplara servis edin. Süsleme için susamı kavurun. Şekeri ekleyin, karamele dönünce yağlı kağıt üzerine alın. Soğuyunca kupların üzerine istediğiniz gibi koyun.

BAKIM KÜRLERİ HAZIRLAYIN

Suna Dumankaya'dan nemlendirici sprey

1 şişe maden suyu

1 tatlı kaşığı hindistancevizi yağı

1 çorba kaşığı aloevera jel

1 çay kaşığı lavanta

1/2 limon suyu

Malzemeleri karıştırıp spreyli bir şişeye koyun. Gün içerisinde cildinize sıkabilirsiniz. Rahatlatır, nemlendirir.

Kaynak: Hürriyet