Zalim İstanbul konusu ve oyuncuları! Zalim İstanbul 38. Bölüm yeni bölüm fragmanı izle! Zalim İstanbul son bölüm izle!
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Zalim İstanbul konusu ve oyuncuları! Zalim İstanbul 38. Bölüm yeni bölüm fragmanı izle! Zalim İstanbul son bölüm izle!

Koronavirüs nedeniyle çekimlerine ara veren Zalim İstanbul dizisi, yeniden ekrana döndü. İzleyicini merakla beklediği dizinin çekimlerinin başlaması ile Zalim İstanbul konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var merak edildi. Zalim İstanbul son bölüm izle! Zalim İstanbul konusu ve oyuncuları! Zalim İstanbul 38. Bölüm yeni bölüm fragmanı izle!

Zalim İstanbul konusu ve oyuncuları! Zalim İstanbul 38. Bölüm yeni bölüm fragmanı izle! Zalim İstanbul son bölüm izle!
09.06.2020 13:11 | Son Güncelleme: 09.06.2020 13:14

Pazartesi akşamları izleyici ile buluşan ve Zalim İstanbul, seyircilere heyecanlı anlar yaşatmaya devam ediyor. Oyuncu kadrosu ile de adından sıkça söz ettiren projede yer alan usta ve genç isimler yer alıyor. Zalim İstanbul konusu ve oyuncuları! Zalim İstanbul 38. Bölüm yeni bölüm fragmanı izle! Zalim İstanbul son bölüm izle

ZALİM İSTANBUL 38. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ZALİM İSTANBUL SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ZALİM İSTANBUL 38. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Zalim İstanbul 38. Bölüm Fragmanı yayında! Köşkte dengeler değişiyor!

Cenk egemenliğini ilan ederken, Ceren Şeniz'in kabusu olmaya devam ediyor. Eli güçlenen Ceren, geçmişim tüm acısını Şeniz'den çıkarmak için yapmadığını bırakmıyor. Öte yandan köşkte baygın halde bulunan Agah Karaçay herkesi korkutuyor. Bu olay üzerine Cenk, annesiyle karşı karşıya geliyor ve onu reddettiğini söylüyor.

Zalim İstanbul konusu ve oyuncuları! Zalim İstanbul 38. Bölüm yeni bölüm fragmanı izle! Zalim İstanbul son bölüm izle!

ZALİM İSTANBUL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ceren, Agah Beyin kendisini bebeğinden ayırıp köşkten kovması üzerine yemin eder. Bunun intikamını alacağını söyler ve harekete geçer. Cenk ve Nedim'in kardeş olduğunu gösteren DNA raporunu köşkten almayı başarır ve planını devreye sokar. Cemre'nin her türlü engellemelerini de savuşturmayı başarır. Nedim ve Yusuf'un ortak olduğu projenin lansmanının yapıldığı gece DNA raporunun olduğu zarfları masalara koymayı başarır. Zarfı açıp sonuçları okuyan -başta Agah Bey olmak üzere- herkes büyük bir şok yaşar.

Zalim İstanbul konusu ve oyuncuları! Zalim İstanbul 38. Bölüm yeni bölüm fragmanı izle! Zalim İstanbul son bölüm izle!

ZALİM İSTANBUL OYUNCULARI

Fikret Kuşkan/ Agah Karaçay

Deniz Uğur/ Seher Yılmaz

Mine Tugay/ Şeniz Karaçay

Mehmet Ozan/ Dolunay Cenk Karaçay

Simay Barlas/ Damla Karaçay

Berker Güven/ Nedim Karaçay

Bahar Şahin/ Ceren Karaçay

Sera Kutlubey/ Cemre Karaçay

İdris Nebi Taşkan/ Civan Yılmaz

Ayşen Sezerel/ Neriman Yılmaz

Gamze Demirbilek/ Nurten

Sevcan Sini/ Oya

Oğuz Peçe/ Yusuf

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