Zalim İstanbul 37. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Zalim İstanbul 36. son bölüm izle Zalim İstanbul full tek parça izle! Zalim İstanbul dizi pek çok dizi gibi koronavirüs tedbirlerinden etkilendi ve yeni bölüm çekimlerine ara verdi. 23 Mart günü yeni bölümü yayınlanmayan dizi 36. bölümü ile ekrana geldi. Peki, Zalim İstanbul 37. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Zalim İstanbul 36. son bölüm izle Zalim İstanbul full tek parça izle!

ZALİM İSTANBUL 37. BÖLÜM ÇEKİMLERİNE ARA VERİLDİ Zalim İstanbul dizi pek çok dizi gibi koronavirüs tedbirlerinden etkilendi ve setlerine ara verildi. Bu yüzden Zalim İstanbul 37. bölüm fragmanı yayınlanmadı. ZALİM İSTANBUL 36. SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ SON BÖLÜM ÖZETİ

Nedim ve Cemre öğrendikleri gerçekle şaşkına dönerler. Başak bebekle birlikte köşke döndüğünde ise Ceren'i hayatının şoku beklemektedir. Ceren bebeğini kucağına alamadan Başak bebekle birlikte ortadan kaybolur. Cenk annesi hakkındaki gerçeği öğrenip soluğu babasının yanında alır. Agah oğlu ile omuz omuza yürüyeceklerini düşünürken Cenk'in bu duruma tepkisi ne olacaktır? Agah için artık son damla da düşmüştür, kimsenin beklemediği bir anda köşkü yerinden oynatacak hamleyi yapar. ZALİM İSTANBUL OYUNCULARI Fikret Kuşkan/ Agah Karaçay Deniz Uğur/ Seher Yılmaz Mine Tugay/ Şeniz Karaçay Mehmet Ozan/ Dolunay Cenk Karaçay Simay Barlas/ Damla Karaçay Berker Güven/ Nedim Karaçay Bahar Şahin/ Ceren Karaçay Sera Kutlubey/ Cemre Karaçay İdris Nebi Taşkan/ Civan Yılmaz Ayşen Sezerel/ Neriman Yılmaz Gamze Demirbilek/ Nurten Sevcan Sini/ Oya Oğuz Peçe/ Yusuf